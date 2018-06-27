В ООН вказали на небезпечну епідемію, яка шириться світом

Зловживання опіоїдними препаратами стає глобальною епідемією. Воно є причиною більш, ніж 75% всіх летальних випадків вживання наркотиків.

Про це мовиться у Всесвітній доповіді з наркотиків ООН, пише ВВС.

В організації пояснюють, що причиною такого зростання смертності від наркотиків стали медичні опіоїдні препарати, які виготовляють легально. Також серед причин – доступність дешевого героїну та поява на ринку низки нових синтетичних опіатів.

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У доповіді мовиться, що особливу тривогу викликає поширення трамадолу, який спровокував епідемію наркозалежності в деяких регіонах Африки.

В ООН відзначають, що виробництво опіуму досягло рекордного рівня. Зокрема, світове виробництво опіумного маку зросла на 65% з 2016 по 2017 роки і склало 10,5 тисячі тонн. За підрахунками організації, це найбільший показник з початку 2000-их.

Близько 9 тисяч тонн опіоїдів надходять з Афганістану. Країна наразі є "лідером" з виробництва опіатів у світі. Далі в антирейтингу ідуть Бірма, Мексика та Лаос.

Що таке опіати?

Опіати – церечовини, які отримують з опіумного маку, або його синтетичних аналогів. До них також входять героїн, синтетичні засоби типу фентанілу, болезаспокійливі засоби типу оксикодону, гідрокодону, кодеїну або морфіну.

Опіати діють на рецептори в нервових клітинах мозку. Лікарські опіоїдні засоби зазвичай використовують як болезаспокійливе.

Регулярне вживання опіатів може викликати звикання і перетворитися в лікарську залежність.