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      В ООС збили російський апарат-розвідник, який скеровував ворожий вогонь по ЗСУ: фото та відео

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      Російський безпілотник типу "Елерон-3"
      Російський безпілотник типу "Елерон-3" / azov.org.ua

      На передовій ліквідували безпілотник окупантів, який виготовляється винятково у Російській Федерації. Саме цей апарат мав сприяти підготовці нового артилерійського удару по ЗСУ. А також це черговий доказ прямої участі Росії у війні на Донбасі.

      Бійці "Азову" у районі ООС на передових позиціях Світлодарської дуги ліквідовали безпілотний літальний апарат-розвідник окупантів типу "Елерон-3". Про це повідомила прес-служба "Азову" на офіційному сайті.

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      "Елерони" призначені для розвідки та скерування вогню артилерії. Такі безпілотники виготовляють з 2013 року і тільки в Росії, у місті Казань. Тож його присутність на Донбасі вкотре доводить пряму участь Російської Федерації в агресії проти України.

      Дивіться фото збитого російського апарату-розвідника:

       

       

      До слова, такий же "Елерон" вже збивали на Донбасі – у березні 2019. Той апарат коригував вогонь ствольної артилерії ворога по цивільному аграрному комплексі.

      Азовці кажуть, що саме безпілотник такого типу керував ворожий вогонь місяць тому, коли загинули бійці "Азову" з позивними "Круглий" та "Максон", а також під час обстрілу житлових будинків Новолуганського касетними боєприпасами калібру 152 міліметри.

      Дивіться відео про російський безпілотник на Світлодарській дузі:

      Збитий російський апарат передали розвідці "Азову" у повністю справному стані, тому інформація про особливості його застосування, про місце старту апарату та про осіб, що його обслуговують – вже відома.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Росії Зброя "Азов"
      Джерело: 24 канал
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