В ОП розповіли, скільки Україні потрібно грошей для боротьби з Covid-19 та чи допоможе МВФ

Україні потрібні додаткові 100 мільярдів гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Міжнародний валютний фонд може посприяти у цьому – зараз тривають перемовини щодо кредитування на суму, удвічі більшу за ту, про яку мовилося наприкінці 2019 року.

Скільки грошей потрібно Україні на пік епідемії

Заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів увечері 23 березня в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV розповіла, що Україні на піку епідемії коронавірусу потрібні будуть додаткові кошти.

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Ми говоримо сьогодні про потребу в понад 100 мільярдів гривень додаткових,

– наголосила Ковалів.

І пояснила, що коли в Україні буде "пік коронавірусу", тоді потрібно буде щонайменше:

Підтримати зарплатами лікарів;

Закуповувати додаткове обладнання.

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"Протягом наступного тижня чи двох ми (як держава Україна зі свого боку) фіналізуємо наші останні домовленості й отримаємо позитивне рішення від Міжнародного валютного фонду", – переконана Ковалів.

За словами представниці Офісу Президента, з Фондом обговорюють не так сам факт надання кредиту, як збільшення його обсягу на кризовий період.

Ми вже говоримо зараз про майже у два рази збільшення тієї програми, ніж ми говорили з ними в кінці минулого року,

– повідомила Ковалів.

Нагадаємо, мовилося про програму розширеного фінансування на 5,5 мільярда доларів.

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Що важливо, раніше у Міжнародному валютному фонді заявили про готовність розподілити 1 трильйон доларів між країнами, що постраждали від коронавірусу та Сovid-19.