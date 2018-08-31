В оздоровчому комплексі на Буковині отруїлося 14 дітей

На Буковині отруїлося 14 підлітків, які відпочивали і харчувалися в оздоровчому комплексі міста Вижниця. Дітям, які приїхали з Київської області, віком від 10 до 15 років.

Підліткам раптово стало погано і вони звернулися до медиків зі скаргами на підвищення температури, шлункові розлади та погане самопочуття.

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Лікарі діагностували харчове отруєння, надали їм допомогу та відпустили додому. Зараз стан потерпілих задовільний.

У поліції відкрили кримінальне провадження провадження за частиною 1 статті 325 ККУ "Порушення правил боротьби з епідеміями". Наразі встановлюють причину отруєння, проводять досудове розслідування.

На даний час триває епідрозслідування, продовжуються лабораторні дослідження. Ще зарано казати, що стало причиною харчової токсичної інфекції у дітей та дорослих,

– сказав завідувач відділу ДУ Чернівецький лабораторний центр МОЗУ Юрій Падурару.

Нагадаємо, 17 серпня у Києві в дитячому таборі "Пуща-Водиця" отруїлися троє дітей-учасників танцювального гуртка, які прибули туди на оздоровлення, та двоє дорослих, які їх супроводжували.