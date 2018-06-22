В оздоровчому таборі на Львівщині масово отруїлися діти: деталі

У селі Стрілки Старосамбірському районі Львівської області шестеро дітей потрапили до лікарні через отруєння в оздоровчому таборі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Читайте також: Як уникнути отруєння під час відпочинку: поради лікарів

22 червня, об 11:24 в поліцію надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що до них доставлено шістьох дітей віком від 6 до 11 років, які відпочивали в оздоровчому таборі на території Старосамбірського району,

– йдеться у повідомленні.

За попереднім діагнохом лікарів, у всіх дітей – харчова інфекція, токсоінтоксикаційний синдром.

Також стало відомо, що ймовірне отруєння сталося у таборі пластунів при місцевій церкві.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Для встановлення причин отруєння залучено представників інших служб.

Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.