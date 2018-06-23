08:38
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
  • вівторок
    24°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

В пакеті про звільнення Олега Сенцова вирішується кілька питань, – експерт

328 Читать новость на русском
До Олега Сенцова досі не допустили омбудсмена
До Олега Сенцова досі не допустили омбудсмена / Zaxid.media

У переговорах між Порошенком і Путіним щодо звільнення Олега Сенцова є багато закритих тем. Є кілька варіантів розвитку подій і пояснень, чому до кінорежисера досі не пустили українського омбудсмена Людмилу Денісову.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також: "Лікувальне голодування": у Росії вразили новою цинічною заявою про політв'язня Сенцова

За його словами, мабуть, у переговорному пакеті відразу вирішується кілька питань, і є певний алгоритм дій. Але на рівні виконання відбувається збій. Це ще раз показує всю складність і делікатність переговорного процесу.

Візити омбудсменів України і Росії повинні були бути синхронними. Але цього не вийшло. Можливо, Денісова вирішила попіаритися і раніше поїхала в Росію, щоб побачитися з Олегом Сенцовим. Хоча тоді ще не було вирішено питання з візитом в Україну російського омбудсмена Тетяни Москалькової, в'їзд якої, як з'ясувалося, був заборонений,
– зазначив Фесенко.

По-друге, говорить експерт, можливо, йдуть переговори про те, щоб узгодити взаємне звільнення Сенцова і взятого під варту в Україні російського журналіста Кирила Вишинського, якого підозрюють у держзраді.

"По-третє, Денісову могли не допустити до Сенцова через те, що у зв'язку з голодуванням кінорежисера в нього виникли проблеми зі здоров'ям. Кремль не хоче показувати нашому омбудсмену Сенцова, оскільки це викличе новий сплеск критики, невдоволення і звинувачень на адресу Росії. В Росії спочатку хочуть шляхом насильницького годування привести Сенцова до тями і тільки потім допустити до нього Денісову", – наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця. Після 15-го дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 21 червня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Читайте також: Звільнити Сенцова: чи відпустить Путін українського бранця?

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Олег Сенцов Українці в полоні РФ Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 червня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 347
Головні новини 22 червня: новий очільник Донеччини і потепління в українсько-угорських стосунках
22 червня, 22:24 Головні новини 22 червня: новий очільник Донеччини і потепління в українсько-угорських стосунках
2189
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
22 червня, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 2643
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
22 червня, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 405
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук