В пакеті про звільнення Олега Сенцова вирішується кілька питань, – експерт

У переговорах між Порошенком і Путіним щодо звільнення Олега Сенцова є багато закритих тем. Є кілька варіантів розвитку подій і пояснень, чому до кінорежисера досі не пустили українського омбудсмена Людмилу Денісову.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За його словами, мабуть, у переговорному пакеті відразу вирішується кілька питань, і є певний алгоритм дій. Але на рівні виконання відбувається збій. Це ще раз показує всю складність і делікатність переговорного процесу.

Візити омбудсменів України і Росії повинні були бути синхронними. Але цього не вийшло. Можливо, Денісова вирішила попіаритися і раніше поїхала в Росію, щоб побачитися з Олегом Сенцовим. Хоча тоді ще не було вирішено питання з візитом в Україну російського омбудсмена Тетяни Москалькової, в'їзд якої, як з'ясувалося, був заборонений,

– зазначив Фесенко.

По-друге, говорить експерт, можливо, йдуть переговори про те, щоб узгодити взаємне звільнення Сенцова і взятого під варту в Україні російського журналіста Кирила Вишинського, якого підозрюють у держзраді.

"По-третє, Денісову могли не допустити до Сенцова через те, що у зв'язку з голодуванням кінорежисера в нього виникли проблеми зі здоров'ям. Кремль не хоче показувати нашому омбудсмену Сенцова, оскільки це викличе новий сплеск критики, невдоволення і звинувачень на адресу Росії. В Росії спочатку хочуть шляхом насильницького годування привести Сенцова до тями і тільки потім допустити до нього Денісову", – наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця. Після 15-го дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 21 червня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

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