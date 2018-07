В пам'ять про Честера Беннінгтона: пісні, які присвятили вокалісту Linkin Park

Лідер гурту Linkin Park Честер Беннінгтон пішов із життя рівно рік тому – його тіло знайшли 20 липня 2017 року. Музикант лишив після себе ті музичні хіти, які будуть слухати ще не одне покоління. А поки музика жива – буде жива і пам'ять.

Linkin Park слухають мільйони людей по всьому світу більше 20 років. Ця музика не лише підкорювала серця слухачів, а й інших музикантів – Честер Беннінгтон надихав, закохував у себе тим, наскільки він кайфував від того, що робить.

Читайте також: Річниця смерті Честера Беннінгтона: найвідоміші хіти гурту Linkin Park, які будуть жити вічно

Після трагічної звістки про смерть Беннінгтона шоковані були усі – родичі, близькі, друзі, фанати. Музиканти на своїх концертах виконували хіти Linkin Park, присвячували власні пісні Беннінгтону, а зал – підхоплював слова та співав разом.

Ми зібрали композиції, виконання яких музиканти присвятили Честеру Беннінгтону. Слухайте та пам'ятайте.

Читайте також: Річниця смерті вокаліста Linkin Park: цитати та біографія Честера Беннінгтона

Imagine Dragons tribute to Chester Bennington

На наступний день після звістки про смерть на фестивалі Moon and Stars (Швейцарія) вокаліст "Imagine Dragons" Ден Рейнольдс присвятив виконання пісні "Rise Up" Беннінгтону.

Ми втратили неймовірну легенду. Він вплинув на багатьох музикантів по всьому світові. Це втрата для кожного з нас. Тому сьогодні ми хочемо йому подякувати за все, що він зробив. І наш мессидж сьогодні – "Залишайся живим". Якщо у вас є якісь проблеми, говоріть про них, якщо ви страждає від депресії – поговоріть про це з близькими. Це не те, чого потрібно боятися,

– відзначив Ден.

Imagine Dragons tribute to Chester Bennington – Rise Up (відео)

30 Seconds To Mars tribute to Chester Bennington

22 липня 2017 року під час концерту "30 Seconds To Mars" у Нью-Йорку Джаред Лето присвятив Честеру Беннінгтону композицію "Alibi".

30 Seconds To Mars tribute to Chester Bennington – Alibi (відео)

Пізніше в серпні того ж року Джаред Лето виступив на каналі MTV з промовою в пам'ять про Честера.

Він виріс для того, щоб стати вокалістом одного з кращих рок-гуртів в історії музики. Його ім'я Честер Беннінгтон. MTV запросили мене виголосити промову про Честера та Кріса Корнелла. Вони були близькими друзями, Честер виконав "Нallelujah" на його похороні. Через тиждень Честер пішов від нас. Він був мені другом, як і для багатьох з вас. Він навчив мене багатьом речам – важко працювати над собою, слідувати за своєю мрією, бути чутливим та добрим. Коли я думаю про нього, я бачу його обличчя, на якому завжди була посмішка. Я думаю про його дружину і його 6 чудових дітей. Я думаю про його сім'ю, про його групу, учасники якої стали його братами. Я пам'ятаю його голос, який буде жити вічно. Якщо тут є хтось, хто відчуває, що надії немає, почуйте мене – ви не самотні. Говоріть про це, не здавайтесь, після темряви завжди буде світло,

– зазначив він.

Jared Leto Pays Tribute to Linkin Park's Chester Bennington | MTV (відео)

Adam Gontier tribute to Chester Bennington

Колишній вокаліст та ритм-гітарист гурту Three Days Grace Адам Гонтьє 21 листопада 2017 року зіграв концерт в Росії, де виконав одну з найвідоміших композицій Linkin Park – "Breaking The Habit".

Тест: Numb чи In the End: як добре ви знаєте пісні Linkin Park?

Adam Gontier tribute to Chester Bennington – Breaking The Habit (відео)

Papa Roach tribute to Chester Bennington

Американський гурт Papa Roach виконав композицію Linkin Park – "In The End" – на своєму концерті у Відні.

Якщо серед нас є ті, хто проходить через темні часи, будь ласка, не бійтесь, не здавайтесь. Підніміть руки і скажіть: "Так, мені потрібна допомога". Давайте святкувати життя і те, що ми всі тут,

– відзначив Джейкобі Шеддікс.

Robbie Williams tribute To Chester Bennington

Британський співак Роббі Вільямс виконав композицію "Angels" в пам'ять про Честера на своєму концерті в Берліні, 25 липня 2017 року.

Robbie Williams tribute To Chester Bennington – Angels (відео)

Coldplay tribute to Chester Bennington

1 серпня 2017 року гурт Coldplay під час свого концерту в штаті Нью-Джерсі (США) виконали композицію Linkin Park – "Crawling".

Це виконання для всіх, хто зараз за кимось сумує,

– відзначив Кріс Мартін.

Coldplay tribute to Chester Bennington – Crawling (відео)

Концерт пам’яті Честера Беннінгтона

28 жовтня 2017 року відбувся перший великий концерт пам’яті Честера Беннінгтона "Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington". На концерті виступили учасники гурту Linkin Park, а також Blink-182, учасники гурту System of a Down, Korn, Avenged Sevenfold, Sum 41, Bring Me the Horizon, Civil Twilight, A Day to Remember, Yellowcard та Kiiara.

Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington (відео)

Під час цього ж концерту відбулося, напевно, одне із кращих виконаннь композиції "In The End". Куплети виконувалися учасниками гурту, а решту тексту – виконали фанати.

In The End – Linkin Park & Friends (Celebrate Life in Honor of Chester Bennington) – відео