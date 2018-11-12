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      В передчутті свята: в мережі з'явились нові сімейні фото принца Чарльза з нагоди його ювілею

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      Герцог Уельський, принц Вільям та принц Гаррі
      Герцог Уельський, принц Вільям та принц Гаррі / Twitter/ @scobie

      До дня народження принца Чарльза, яке відбудеться у середу, 14 листопада, королівська сім’я робить паузу для світських заходів і проводить багато часу разом. Світлини зі спільної фотосесії з’явились в мережі в суботу, 10 листопада.

      У новому документальному фільмі про королівську сім’ю принц Вільям сказав про своє бажання частіше бачити батька вдома з внуками, а рідше за документами. Герцог Уельський прислухався до побажання сина і вони знялись у спільній фотосесії у вишуканому вбранні.

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      Нова галерея з ексклюзивними фотографіями, на яких принц Чарльз разом зі своїми синами була випущена на Royal Mail. Одну зі світлин у вигляді листівки опублікував на своїй сторінці Instagram фотограф Кріс Джексон.

      Я чекаю, щоб відправляти вам свої різдвяні подарунки лише за допомогою цієї листівки",
      – прокоментував фотокартку Кріс.

       

      Офіційний королівський коментатор Omid Scobie теж опублікував нову світлину на своїй сторінці Twitter і додав, що новий портрет Герцога Уельського та його синів Вільяма і Гаррі буде використовуватись в ексклюзивній колекції марок з нагоди 70-річчя принца Чарльза.

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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