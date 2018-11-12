В передчутті свята: в мережі з'явились нові сімейні фото принца Чарльза з нагоди його ювілею

До дня народження принца Чарльза, яке відбудеться у середу, 14 листопада, королівська сім’я робить паузу для світських заходів і проводить багато часу разом, тому знялись у спільній фотосесії. Нові світлини з’явились в мережі в суботу, 10 листопада.

У новому документальному фільмі про королівську сім’ю принц Вільям сказав про своє бажання частіше бачити батька вдома з внуками, а рідше за документами. Герцог Уельський прислухався до побажання сина і вони знялись у спільній фотосесії у вишуканому вбранні.

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Нова галерея з ексклюзивними фотографіями, на яких принц Чарльз разом зі своїми синами була випущена на Royal Mail. Одну зі світлин у вигляді листівки опублікував на своїй сторінці Instagram фотограф Кріс Джексон.

Я чекаю, щоб відправляти вам свої різдвяні подарунки лише за допомогою цієї листівки",

– прокоментував фотокартку Кріс.

Офіційний королівський коментатор Omid Scobie теж опублікував нову світлину на своїй сторінці Twitter і додав, що новий портрет Герцога Уельського та його синів Вільяма і Гаррі буде використовуватись в ексклюзивній колекції марок з нагоди 70-річчя принца Чарльза.