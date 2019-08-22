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      В Польщі одна блискавка вбила трьох людей, ще десятки поранені: що відомо – фото

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      Рятувальна операція в польських Татрах
      Рятувальна операція в польських Татрах / rmf24.pl

      Трагедія трапилась в горах. Група туристів потрапила у сильну грозу на гірському масиві Гевонт у польських Татрах. Масив розташований поблизу міста Закопане.

      Про страшний інцидент повідомила речниця малопольського воєводи Джоанна Пацціо у своєму Twitter.

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      Наразі ми маємо інформацію про 3 загиблих. Служби проводять інтенсивну рятувальну операцію,
      – написала вона.

      У "швидкій" зазначають, що серед загиблих – 2 дітей.

      Польські рятувальники кажуть: постраждали від потужного розряду щонайменше 22 людини. Першу групу потерпілих вже доправили до лікарні, проте рятувальна операція триває.

      "Близько 13:15 ми отримали повідомлення, що у районі масиву Гевонт стався дуже інтенсивний атмосферний розряд. Нам відомо, що там перебували з два десятки туристів", – пише RMF24 з посиланням на місцеву поліцію.

      Екстрені служби проводять рятувальну операцію із залученням гелікоптерів, щоб виявити інших можливих постраждалих.

      blog_ava
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      Теги: Надзвичайні ситуації Новини Польщі Жертви Постраждалі
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