В Польщі одна блискавка вбила трьох людей, ще десятки поранені: що відомо – фото
Трагедія трапилась в горах. Група туристів потрапила у сильну грозу на гірському масиві Гевонт у польських Татрах. Масив розташований поблизу міста Закопане.
Про страшний інцидент повідомила речниця малопольського воєводи Джоанна Пацціо у своєму Twitter.
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Наразі ми маємо інформацію про 3 загиблих. Служби проводять інтенсивну рятувальну операцію,
– написала вона.
У "швидкій" зазначають, що серед загиблих – 2 дітей.
Польські рятувальники кажуть: постраждали від потужного розряду щонайменше 22 людини. Першу групу потерпілих вже доправили до лікарні, проте рятувальна операція триває.
"Близько 13:15 ми отримали повідомлення, що у районі масиву Гевонт стався дуже інтенсивний атмосферний розряд. Нам відомо, що там перебували з два десятки туристів", – пише RMF24 з посиланням на місцеву поліцію.
Екстрені служби проводять рятувальну операцію із залученням гелікоптерів, щоб виявити інших можливих постраждалих.