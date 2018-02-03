В Польщі заявили про готовність до діалогу щодо закону про "бандеризм"

Керівництво Польщі відкрите на розмови з Ізраїлем і Сполученими Штатами у справі конфлікту, що виник через схвалення парламентом новелізації закону про Інститут національної пам’яті.

Про це заявив голова Постійного комітету Ради міністрів Яцек Сасін, передає Польське радіо.

За його словами, влада Польщі розуміє всю складність ситуації і прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький почав вести діалог.

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"Прем’єр-міністр створив історично-юридичну групу, яка має почати діалог з ізраїльською стороною. Ми робимо все, що в наших силах і всі найважливіші особи в польській державі задіяні в пояснення цієї справи. Маємо надію на добру волю наших партнерів, що вони захочуть слухати наші аргументи, а не розпалювати конфлікт, який не має жодного сенсу і реальних підстав", – сказав Сасін.

Після схвалення обома палатами парламенту, закон про Інститут національної пам’яті передано президенту Дуді, який вирішить, чи підписувати його.

Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів. Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки. 1 лютого цей закон про "заборону бандерівської ідеології" ухвалив Сенат Польщі.



Прийняття такого законопроекту викликало хвилю обурення по всьому світу, та й в Польщі зокрема. Його піддали критиці уряди США та Ізраїлю. На нього жорстко відреагував Президент України Петро Порошенко. Не менш гострою була і реакція міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Президент Європейської ради поляк Дональд Туск засудив польський закон про "бандеризм". А в ОБСЄ побачили там обмеження свободи вираження. І теж виступили проти.