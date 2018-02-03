09:46
4 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, 3 лютого
Вєсті. UA. Жир. 12 подвигів Надії Савченко. Відпочинок генпрокурорського середнього класу
Вєсті.UA
19:12, 3 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Польщі заявили про готовність до діалогу щодо закону про "бандеризм"

23:10, 3 лютого 2004 Читать новость на русском
Інститут національної пам’яті у Варшаві
Інститут національної пам’яті у Варшаві / polradio.pl

Керівництво Польщі відкрите на розмови з Ізраїлем і Сполученими Штатами у справі конфлікту, що виник через схвалення парламентом новелізації закону про Інститут національної пам’яті.

Про це заявив голова Постійного комітету Ради міністрів Яцек Сасін, передає Польське радіо.

За його словами, влада Польщі розуміє всю складність ситуації і прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький почав вести діалог.

Читайте також: "Патріоти Польщі своїм законом підіграли Кремлю": Ярош прокоментував "бандерівський" закон

"Прем’єр-міністр створив історично-юридичну групу, яка має почати діалог з ізраїльською стороною. Ми робимо все, що в наших силах і всі найважливіші особи в польській державі задіяні в пояснення цієї справи. Маємо надію на добру волю наших партнерів, що вони захочуть слухати наші аргументи, а не розпалювати конфлікт, який не має жодного сенсу і реальних підстав", – сказав Сасін.

Після схвалення обома палатами парламенту, закон про Інститут національної пам’яті передано президенту Дуді, який вирішить, чи підписувати його.

Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів. Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки. 1 лютого цей закон про "заборону бандерівської ідеології" ухвалив Сенат Польщі.

Прийняття такого законопроекту викликало хвилю обурення по всьому світу, та й в Польщі зокрема. Його піддали критиці уряди США та Ізраїлю. На нього жорстко відреагував Президент України Петро Порошенко. Не менш гострою була і реакція міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Президент Європейської ради поляк Дональд Туск засудив польський закон про "бандеризм". А в ОБСЄ побачили там обмеження свободи вираження. І теж виступили проти.

Теги: Новини політики Новини США Новини Польщі Історія Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 3 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 3 лютого: збитий Су-25 у Сирії, новий тріумф Марти Костюк і
сьогодні, 09:00 Головні новини 3 лютого: збитий Су-25 у Сирії, новий тріумф Марти Костюк і "православні" розбірки
1638
Будни
сьогодні, 08:47 Будни "ЛНР": самые дорогие и качественные товары тут – украинские
Ольга Черненко 720
Рослинний парадокс, який шокував світ, або Must read для лікарів та пацієнтів
3 лютого, 22:01 Рослинний парадокс, який шокував світ, або Must read для лікарів та пацієнтів
Книги для гурманів 2515
3 лютого, 19:08 "Кремлівська доповідь": проти кого та коли запровадять санкції?
Блог Медіа 3120
3 лютого, 16:02 "Закон про бандеризм": аби не втратити майбутнього, не варто робити того, до чого нас підштовхують росіяни польськими руками
Богдан Яременко 1674
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Це буде гірше, ніж Придністров’я, – Кучма про плани Росії на Донбас
 17 листопада 2017 , 13:51
Синоптик сказала, коли в Україну прийде осінній холод
 13 вересня 2017 , 12:53
Які зарплати досі отримують помічники Клюєва та Онищенка: обурливі дані
 18 грудня 2017 , 22:20
Хто переможе у шоу "Танці з зірками": опитування
29 жовтня 2017 , 11:05
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук