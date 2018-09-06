В Порошенка заявили про політиків, які чинять перешкоди томосу

В Адміністрації Петра Порошенка сказали, що є в Україні політики, які перешкоджають створенню єдиної помісної православної церкви.

Про це заявив заступник глави АП Костянтин Єлісєєв в інтерв’ю BBC News Україна.

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"За підсумками контактів президента та останнього візиту делегації Вселенського патріарха до України, є розуміння того, що рішення про надання томосу є незворотнім. Інше питання, коли це станеться",– заявив Єлісєєв.

Він наголосив, що ця справа потребує об'єднання всієї української влади та політиків.

На жаль, часові рамки іноді можуть перенести не через Вселенського патріарха, який демонструє повну рішучість та підтримку, а через українських політиків. Вони, переслідуючи політичні виборчі цілі, намагаються переконати окремих патріархів у необхідності відкласти томос, – сказав заступник голови АП.

Єлісєєв наголосив, що Україна ніколи ще не була так близько до отримання рішення про томос. З іншого боку, потрібно обережно ставитися до заяв про часові рамки. Оскільки Москва задіяла потужні важелі протидії.

"Для Кремля це питання життя і смерті самої ідеології так званого "Русского мира". Тому сьогодні включилися досить потужні, в тому числі фінансові, важелі тиску і впливу російської сторони на церковні інстанції", – заявив Єлісєєв.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.



31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.



На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.