В Португалії українці вимагають покарати футболіста "Браги"

Спілка українців в Португалії звернулася до ФІФА з вимогою дисциплінарного покарання гравця "Браги" – Алана Озоріо, який опублікував відео із висловлюваннями спрямованими проти суверенітету та територіальної цілісності України.

8 серпня 2018 року (напередодні гри із "Зорею") Озоріо опублікував на офіційній сторінці "Спортинг Клуб Брага" у соціальній мережі Facebook спотворені факти про Україну, що завдає вагомої політичної шкоди Україні, її іміджу у світі та відверто спрямоване проти суверенітету та територіальної цілісності країни.

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У своєму відео Алан Озоріо в ролику каже, що Україна складається з 24 провінцій (без Криму), що в Україні триває громадянська війна та що більшість українців вважають російську мову рідною.

"Недопустимими є зневажливі дії та образливі висловлювання один проти одного представників національних федерацій, спортивних товариств, асоціацій, клубів, футболістів, які повинні усвідомлювати наслідки емоційних висловлювань і негативної поведінки та нести відповідальність за свої дії або бездіяльність", – йдеться в листі Спілки українців в Португалії.

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