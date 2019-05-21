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      В престижному ЖК "Бульвар Фонтанів" обрали Королеву України

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      В престижному ЖК "Бульвар Фонтанів" обрали Королеву України

      У столичному комплексі преміум-класу на Печерську "Бульвар Фонтанів" днями відбулось Grand Opening Show, яке було приурочене до офіційного відкриття останнього будинку другої черги комплексу і завершення будівництва всього ЖК.

      Подія зібрала більше 3 000 гостей й пройшла у форматі світсько го рауту, де всі х розважали світові та вітчизняні зірки шоу-бізнесу: Євген Хмара, Карл Фрієрсон, KHAYAT та неперевершений Луі Вега.

      Окрасою заходу став фінал Національного конкурсу краси і таланту "Королева України" , який відбувся на головній площі комплексу біля каскадної алеї фонтанів. Партнери заходу розіграли прямо на сцені коштовні подарунки серед всіх присутніх, а головним подарунком свята став сертифікат на 1 000 000 гривень від ЖК "Бульвар Фонтанів".

      Під запальні мелодії зірок, в оточенні святкового балу краси т а грації, гості свята змогли комплексно оцінити всі переваги преміального ЖК, який розташований у самому серці столиці. До уваги присутніх були представлені: 4 шоу-руми в комплексі від одних із кращих дизайнерських студій країни, панорамна лаунж-зона на 360 градусів на даху одного із будинків ЖК, яка була визнана номінантом відомого дизайнерського конкурсу Art Space , розкішна територія з єдиною у Києві алеєю світломузичних фонтанів довжиною 150 метрів й всі інші об’єкти інфраструктури преміального ЖК.

      Комплекс представлений у принципово новому форматі на ринку України – City Resort , перевагами якого є поєднання приватності, лаунж атмосфери заміського життя, яка відображена у комплексі із всіма перевагами центральної локації ЖК. Камерність комплексу та його авторський архітектурний стиль підкреслювали формат конкурсу "Королева України" – краса, елегантність та вишуканий стиль.

      ЖК "Бульвар Фонтанів" створювався компанією  City One Development  в партнерстві з компанією UDP, а перший будинок першої черги ЖК був зданий в експлуатацію в 2013 році. Тоді ж, на території ЖК з'явився перший фонтан, а вже через 2 роки творці ЖК запустили в експлуатацію цілу алею світломузичних фонтанів, яка стала родзинкою не тільки комплексу, але і прикрасою всієї столиці.

      Сьогодні ЖК "Бульвар Фонтанів" це: 2 черги (4 будинки) житлових і комерційних приміщень загальною площею 98 994, 67 квадратних метри . Всього у комплексі 818 апартаментів з продуманими планувальними рішеннями різно манітної площі, з видовими характеристиками і зручними сервісами. Комплекс заселений на 50%, тому тут з легкістю майбутнім мешканцям можна буде знайти друзів, однодумців та партнерів.

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      Теги: Новини України Новини Києва Новини нерухомості
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