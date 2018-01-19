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В принципі, ми шкодуємо, – у Росії прокоментували заяву Пентагону

21:36, 19 січня 1292 Читать новость на русском
Сергій Лавров прокоментував заяву Пентагону щодо загрози з боку Росії
Сергій Лавров прокоментував заяву Пентагону щодо загрози з боку Росії / Фото з відкритих джерел

Москва шкодує, що Пентагон в новій оборонній стратегії США назвав Російську Федерацію загрозою .

19 січня стало відомо, що Міністерство оборони США включило Росію і Китай у перелік головних загроз Сполученим Штатам.

Як пишуть "РИА Новости", глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у Росії шкодують, що Пентагон включив державу до переліку головних загроз для США.

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В принципі, ми шкодуємо, що замість того, щоб вести нормальний діалог, замість того, щоб базуватися на міжнародному праві, Сполучені Штати, звичайно, прагнуть своє лідерство доводити через такого роду конфронтаційні концепції,
– сказав міністр.

Сергій Лавров зазначив, що у будь-якому випадку Москва готова до обговорення військових доктрин, як це було раніше.

"Я переконаний, що в Сполучених Штатах є чимало розсудливих людей, які розуміють, що стратегічна стабільність повинна зберігатися, що всі ризики, які для неї виникають, повинні обмежуватися, і що це неможливо зробити без співпраці Росії і Сполучених Штатів", – вважає російський дипломат.

Теги: США Новини політики Новини Росії Сергій Лавров Пентагон
Джерело: 24 Канал
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