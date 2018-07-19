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Ілля Кенігштейн

В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно

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Ремонт на мосту
Ремонт на мосту / mk.ukravtodor.gov.ua - Укравтодор

В киевских пробках меня угнетает абсолютная безысходность – такое же чувство испытываешь стоя в очереди в отделении Укрпочты, чтобы получить посылку или оплатить счета. Стоишь 40 минут в окружении церковных календарей, и ждешь, пока 5 бабушек перед тобой решат свои дела.

Чувство безысходности не от того, что из пробки некуда бежать, а из-за понимания простой истины: мэру Киева и его команде на все эти пробки, как и лично на тебя – положить. На орбите мэра решения этой проблеме нет, как нет команды, способной над этой проблемой коллективно думать. Все, что есть – это десяток барыг, решающих свои бизнес-задачи за счет муниципального ресурса и какой-то бесполезный чиновник, отвечающий за эту проблему.

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Одна из главных причин киевских пробок – это быдло-стиль вождения, в основе которого пластом лежит вековая совковая традиция выгрызания зубами элементов собственного комфорта и последующая демонстрация их окружающим. Проще говоря – понты. Ощущение, что киевские водители на дорогах реализовывают свои самые влажные фантазии.

Но не только они создают на дорогах Киева ощущение всеобщего беспросветного пи№%№ца. От них не отстает "Киевавтодор".

Яркий тому пример – Южный мост. На Южном в очередной раз решили ограничить движение – в связи с "капитальным ремонтом деформационных швов". История с ремонтом этого моста еще смешнее эпопеи с ремонтом эскалатора на Киевском ЖД вокзале. Я сбился со счета, пытаясь посчитать сколько раз этот несчастный мост ремонтировали, устраивая многокилометровые пробки в обе стороны. Сколько это длится – 10 лет? 10 лет они ремонтируют дорожное покрытие? Кому не расскажешь – не поверит. Потому что если они так ремонтируют мост, я не представляю сколько у них возьмет времени отремонтировать страну.

Может его просто невозможно починить? Может проще его закрыть к е**ням? Представляю, как профессор Георгий Борисович Фукс, главный архитектор этого моста, каждый раз переворачивается в гробу, когда "Киевавтодор" возобновляет там ремонтные работы.

В курсе ли этой проблемы мэр? Не, не слышал. Вместо того, чтобы хотя бы раз в неделю облетать центр города на вертолете и смотреть на свой город сверху, мэр, по всей видимости, передвигается по городу по канализационным трубам. Наш киевский гиперлуп. Или вообще из дома не выезжает, погрузив себя в теплую ванну мифом о том, какие у нас вокруг ровные дороги, красивые парковки, уютные велосипедные дорожки и подстриженные газоны.

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Автор: Ілля Кенігштейн
Теги: Новини Києва Новини політики Публікації Віталій Кличко Укравтодор
Джерело: 24 Канал
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