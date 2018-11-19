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      В процесі отримання Томосу Україна повинна вирішити одне головне питання, – експерт

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      Як перейменувати УПЦ МП
      Як перейменувати УПЦ МП / Фото з відкритих джерел

      В процесі отримання автокефалії Єдиної помісної церкви Україна повинна вирішити питання перейменування УПЦ МП. Не може бути в країні дві українські церкви.

      Про це 24 каналу розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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      Виходячи із заяв і рішень синоду Вселенського патріархату, Українську православну церкву московського патріархату треба перереєструвати та назвати РПЦ в Україні. Політикам треба брати на себе всю відповідальність, попри заяви щодо втручання держави в церковні справи, зауважує Віталій Бала.

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      До речі, нагадує політолог, Петро І ліквідував патріархат і в 1721 році створив священний синод – свого роду урядову організацію, де керував обер-прокурор, який призначав єпископів. В 1918 році після більшовицького перевороту синод було ліквідовано. І було ухвалено декрет, де церкву відділили від держави, а школу – від церкви. І це слово у слово записано в нашій Конституції – стаття 35.

      Політична влада не повинна втручатися в церковні справи – стосовно її організації, структури тощо. Але держави та церкви, які перебувають в державі, так чи інакше повинні мати відносини. І вони їх мають. Тому що є земля, податки, приміщення. І це треба врегулювати, скоригувати положення про відокремлення держави від церкви,
      – переконаний Бала.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет

      Історія православної церкви. Відео 

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України УПЦ МП Єдина помісна церква РПЦ Томос УПЦ КП
      Джерело: 24 канал
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