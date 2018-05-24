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В процесі розлучення Еністон і Теру виникла проблема: деталі

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В процесі розлучення Еністон і Теру виникла проблема: деталі
В процесі розлучення Еністон і Теру виникла проблема: деталі / Фото з відкритих джерел

Голлівудське подружжя Дженніфер Еністон і Джастіна Теру, яке у лютому 2018-го повідомило про розлучення, ніяк не може поділити своїх домашніх улюбленців, через що процес розлучення може затягнутись на невизначений термін.

Про це повідомляють на Radar Online.

Чотирилапі друзі зіркового подружжя відігравали важливу роль у житті акторів, коли ті жили разом з 2015 року. І тепер, коли триває процеса розлучення, жодна зі сторін не хоче ділитися метисом білої швейцарської вівчарки, метисом пітбуля, тер’єром та ще одного пітбулем.

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Але як повідомляє інсайдер видання, близьких до оточення колишніх коханих, Джастін Теру просто використовує тварин, щоб отримати від Еністон побільше грошей.

"Багато хто з нас вважає, що Джастін використовує собак як заручників – так само, як деякі пари чинять із дітьми – щоб вибити більше грошей на етапі укладання угоди про розлучення. Вона нізащо не дозволить йому запустити руку в її гроші – або забрати її песиків!", – поділився інсайдер.


Джастін Теру і Дженніфер Еністон на прогулянках із собаками

Варто нагадати, що не лише у подружжя Дженніфер Еністон і Джастіна Теру затягується процес розлучення. Це часто вважається нормальною "практикою", оскільки статки зірок є чималенькими, і тому кожний прагне отримати якнайбільший відсоток.

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Також свою роль відіграє наявність спільних дітей, які також стають причиною довгих "шлюборозлучних" тяганин. Така ситуація наразі в подружжя Анджеліни Джолі та екс-чоловіка Еністон – Бреда Пітта. Незважаючи на офіційну заяву у вересні 2016-го про намір розлучитись, зірки ще досі перебувають на етапі розлучення.

Теги: LifeStyle Голлівуд Дженіфер Еністон Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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