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В процесорах Intel виявили чергову критичну уразливість

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В процесорах Intel виявили чергову критичну уразливість
В процесорах Intel виявили чергову критичну уразливість / Фото з вільних джерел

В процесорах Intel виявили чергову серйозну уразливість, експерти повідомили, що нова загроза отримала назву LazyFP. Використовуючи виявлений механізм злому, хакери можуть викрадати конфіденційні дані користувачів, включаючи криптографічні ключі.

Про це повідомляє AppleInsider.

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Варто зазначити, що нещодавно Intel вже випустила новий патч для боротьби з черговою вразливістю в своїх процесорах.

Суть нової загрози як і раніше криється в особливостях роботи процесора. При роботі в режимі багатозадачності блок чисел з плаваючою комою (FPU) повинен мати можливість зберегти свій стан. При цьому відновлення стану блоку можна відкласти до того, як новий процес запросить виконання інструкції. Таким чином відбувається оптимізація використання FPU. Ця операція називається «Lazy FP state restore», і саме до неї звертається вразливість, перехоплюючи збережені дані.

LazyFP, за заявою компанії Intel, присвоєно середній рівень небезпеки. Уразливість може бути застосована до «мікропроцесорів на базі Intel Core», проте конкретні моделі поки не були озвучені. Також невідомий і повний список операційних систем, схильних до уразливості.

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В інтерв'ю виданню AppleInsider представник компанії Intel зазначив, що механізм уразливості схожий з Meltdown Variant 3a, і вже багато років загрожує як приватним користувачам, так і датацентрам.

Наші партнери працюють над програмними оновленнями, які закриють цю уразливість в тих середовищах, які вона зачіпає. Оновлення повинні з'явитися вже в найближчі тижні,
– відзначили представники Intel.

Поки невідомо, чи знизить майбутнє виправлення уразливості продуктивність процесорів, як це було з Meltdown і Spectre. Можливо, під загрозою перебувають і користувачі продукції Apple, в десктопах і ноутбуках якої широко використовуються процесори Intel.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети Кібербезпека Intel
Джерело: 24 Канал
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