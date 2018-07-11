В процесорах Intel виявили ще одну уразливість

У процесорах компанії Intel знайшли ще один новий варіант уразливості Spectre. Нова уразливість (як і більшість варіантів Spectre) дає змогу зловмисникам отримати несанкційований доступ до віртуальної пам'яті процесів.

Про це повідомляє theregister.co.uk.

Ця нова уразливість може перенаправляти потік даних, щоб інформація із захищених адресних просторів пам'яті стала доступною для інших програм. Це можуть бути криптографічні ключі, паролі та інша конфіденційна інформація.

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Уразливість виявили дослідники у сфері безпеки Владімір Кіріанскі і Карл Вальдспургер. До речі, фахівці можуть претендувати на винагороду в розмірі 100 тисяч доларів. Саме таку суму назвала компанія Intel в якості нагороди за виявлення проблем у її процесорах.

Увесь список уразливостей Intel має опублікувати до кінця тижня.

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