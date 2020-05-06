В провінці Хубей, яка була епіцентром спалаху COVID-19 у Китаї, відкрилися школи: фото

У китайській провінції Хубей в перше за 3 місяці карантину учні пішли до школи. Наразі повернутися до навчальних закладів дозволили лише старшокласникам, які влітку мають складати іспити.

Випускники мають скласти іспит гаокао — загальнокитайський іспит, складання якого є необхідною умовою для вступу до вишів. Навчання вони розпочали вже з 6 травня. Про це повідомляє CBS News.

Читайте також Китайці почали активно подорожувати: який прибуток отримала країна

Перед поверненням до школи всі учні та працівники мали здати аналізи на COVID-19. Також влада перед відновленням навчання розпорядилася забезпечити заходи безпеки у навчальних закладах. Всі приміщення повністю продезінфікували по кілька разів.

Там збільшили відстань між партами, а у шкільних їдальнях та класах встановили роздільні панелі для зменшення контактів між учнями.



Оновлені парти в одній зі шкіл провінції Хубей / Фото CBS News

Перед початком занять учням та шкільному персоналу щодня проводитимуть температурний скринінг. Тих, у кого виявлять високу температуру, не пускатимуть до школи.



Температурний скринінг у школах Хубею / Фото CBS News

Також усі старшокласники та працівники навчальних закладів мають носити маски. Наразі невідомо, коли на навчання зможуть повернутися учні молодшої та середньої школи.

Довідка. Епіцентром поширення COVID-19 стало місто Ухань, що в китайській провінції Хубей. За минулу добу в Китаї зафіксували лише 2 нові випадки зараження коронавірусом. Загальна ж кількість інфікованих від початку пандемії склала понад 82 тисячі. З них понад 90% одужали.