В провінці Хубей, яка була епіцентром спалаху COVID-19 у Китаї, відкрилися школи: фото
У китайській провінції Хубей в перше за 3 місяці карантину учні пішли до школи. Наразі повернутися до навчальних закладів дозволили лише старшокласникам, які влітку мають складати іспити.
Випускники мають скласти іспит гаокао — загальнокитайський іспит, складання якого є необхідною умовою для вступу до вишів. Навчання вони розпочали вже з 6 травня. Про це повідомляє CBS News.
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Перед поверненням до школи всі учні та працівники мали здати аналізи на COVID-19. Також влада перед відновленням навчання розпорядилася забезпечити заходи безпеки у навчальних закладах. Всі приміщення повністю продезінфікували по кілька разів.
Там збільшили відстань між партами, а у шкільних їдальнях та класах встановили роздільні панелі для зменшення контактів між учнями.
Оновлені парти в одній зі шкіл провінції Хубей / Фото CBS News
Перед початком занять учням та шкільному персоналу щодня проводитимуть температурний скринінг. Тих, у кого виявлять високу температуру, не пускатимуть до школи.
Температурний скринінг у школах Хубею / Фото CBS News
Також усі старшокласники та працівники навчальних закладів мають носити маски. Наразі невідомо, коли на навчання зможуть повернутися учні молодшої та середньої школи.
Довідка. Епіцентром поширення COVID-19 стало місто Ухань, що в китайській провінції Хубей. За минулу добу в Китаї зафіксували лише 2 нові випадки зараження коронавірусом. Загальна ж кількість інфікованих від початку пандемії склала понад 82 тисячі. З них понад 90% одужали.