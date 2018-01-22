В Prozorro проведуть тендер на будівництво метро в Виноградар

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оголошення в системі Prozorro.

Планується побудувати ділянку з електродепо у Подільському районі (від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями ("Мостицька", "Проспект Правди") і ділянкою вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" (перша черга будівництва).

Читайте також: Чому обіцянки про метро на Троєщину приречені залишитись мріями

Документи на участь у тендері приймаються до 19 лютого 2018 року. Початок аукціону - о 13:16 7 березня.

Сума тендерного забезпечення, як і мінімальний крок ціни, становить 31,6 млн гривень. У планах - виконати роботи за півтора року.