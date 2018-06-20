У Раді підтримали перейменування двох областей

Парламентський комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав пропозицію перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

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"Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ підтримку пропозицію перейменування Дніпропетровської області у Січеславську, а Кіровоградську у Кропивницьку. Декомунізацію не спинити", – написав він.

Нагадаємо, раніше Президент Петро Порошенко розповів, що в Україні у рамках декомунізації за останні три роки перейменували близько тисячі населених пунктів та понад 50 тисяч площ і вулиць.