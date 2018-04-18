В молодій Сонячній системі могла існувати "алмазна" планета, – науковці

Вчені висунули гіпотезу, що в ранній Сонячній системі існувала планета розміром з Меркурій або Марс, в надрах якої росли алмазні кристали. Таке припущення науковці зробили після того, як дослідили мінерали, які входять до складу метеоритів, що впали на Землю в 2008 році.

Дослідження опублікували в науковому журналі Nature Communications.

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4,5 мільярди років тому, коли Сонячна система тільки формувалася, навколо Сонця оберталося безліч протопланет. Вони зіштовхувались одна з одною і в результаті деякі з них збільшувались, а інші розліталися на шматки. Із тих фрагментів протопланет, які далеко відлетіли, виникли багаті на вуглець астероїди, які і досі обертаються навколо Сонця.

Новий аналіз складу уламків одного з таких астероїдів, який зіткнувся із Землею в 2008 році, показав, що це небезне тіло було уламком однієї із втрачених планет Сонячної системи.



Зображення стежок всередині алмазних фрагментів

Метеорити Almahata Sitta пролетіли над Нубійською пустелею, що в Африці, 10 років тому. Деякі з них не згоріли а атмосфері, а впали в пісок. Саме ці декілька сотень великих вцілілих космічних каменів вдалося знайти вченим. А всередині метеоритів науковці виявили кристали алмаза діаметром до 100 мікрометрів.



Електронно-мікрофотографічні та композиційні карти алмазних включень у уреїліті

Існує декілька гіпотез, які зможуть пояснити походження алмазів в астероїдах. Згідно з першим припущенням, невеликі алмази утворюються під час зіткнення великих, планетоподібних твердих тіл, проте кристали нубійських уреїлітів було в 100 разів більшими, ніж ті, які утворюються під час зіткнень. Друга гіпотеза пояснює походження космічних алмазів конденсацією вуглеводів в хмарах міжпланетного газу та пилу, але такі кристали повинні бути ще меншими.

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А от група швейцарських, німецьких та французьких вчених, які вивчали алмази нубійських метеоритів, запропонували свою гіпотезу. Вони вважають, що ці кристали виросли в надрах протопланети до того, як вона зіштовхнулась з іншим небесним тілом і розлетілась. Інші мінерали (такі як сульфід заліза), які також входили до складу метеоритів, показали вченим, які розміри могла мати «алмазна» протопланета. Аби створити тиск, який необхідний для формування сульфідних кристалів, протопланета повинна бути розміром не менше Меркурія, або навіть розміром, як Марс.

Що таке уреїліт? Це метеорити, які містять алмаз-графітові зростки. Він має унікальний мінералогічний склад, який значно відрізняється від інших кам'яних метеритів. Це темно-сірий або коричневий метеорит, який назвали на честь Нової Уреї (Мордовия, Росія), де метеорит такого типу впав 4 вересня 1886 року. 7 жовтня 2008 року крихітний астероїд 2008 TC3 вийшов у атмосферу Землі і розірвався приблизно на висоті 37 кілометрів над Нубійською пустелею в Судані. Фрагменти цього астероїда були виявлені в грудні того ж року і були визнані уреїлітами.