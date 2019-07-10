В районі затоплення радянського підводного човна у Норвезькому морі зафіксували витік радіації

Норвезькі дослідники виявили можливий витік радіації на місці де затонув радянський атомний підводний човна K-278 "Комсомолець" у Норвезькому морі. Наразі вони проводять досліди, аби підтвердити чи заперечити, що саме затонулий радянський човен є причиною витоку.

Російське видання "Медуза" із посиланням на норвезький телеканал ТV2, зазначає, що 8 липня фахівці, які перебували на борту дослідницького судна G.O. Sars, взяли проби води з вентиляційної труби підводного човна.

Читайте також: 13 капітанів та підполковник: що відомо про загибель російських моряків на секретній субмарині

Загалом дослідники взяли три проби води, у двох з них перевищення рівня радіації не виявлено. Однак попереднє дослідження показало, що рівень радіації в 100 тисяч разів перевищує рівень радіації в чистій морській воді.

Директорка експедиції Хільда Еліза Хельдал зазначила, що це попередні результати, всі зразки додатково перевірять після закінчення експедиції. Вона додала, що витік радіації не загрожує рибальству у цьому районі.



Радянський атомний підводний човен "Комсомолець" / Фото @Straalevernet

Що відомо про аварію російського атомного човна К-278 "Комсомолець"?Атомний підводний човен К-278 "Комсомолець" з підвищеною глибиною занурення затонув 7 квітня 1989 роки після пожежі. З 69 членів екіпажу загинули 42 людини. Реактор підводного човна заглушили, при цьому в торпедних апаратах залишилися протичовнові ракети з ядерною бойовою частиною.