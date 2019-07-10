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      В районі затоплення радянського підводного човна у Норвезькому морі зафіксували витік радіації

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      К-278 "Комсомолець"
      К-278 "Комсомолець" / Фото з відкритих джерел

      Норвезькі дослідники виявили можливий витік радіації на місці де затонув радянський атомний підводний човна K-278 "Комсомолець" у Норвезькому морі. Наразі вони проводять досліди, аби підтвердити чи заперечити, що саме затонулий радянський човен є причиною витоку.

      Російське видання "Медуза" із посиланням на норвезький телеканал ТV2, зазначає, що 8 липня фахівці, які перебували на борту дослідницького судна G.O. Sars, взяли проби води з вентиляційної труби підводного човна.

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      Загалом дослідники взяли три проби води, у двох з них перевищення рівня радіації не виявлено. Однак попереднє дослідження показало, що рівень радіації в 100 тисяч разів перевищує рівень радіації в чистій морській воді.

      Директорка експедиції Хільда Еліза Хельдал зазначила, що це попередні результати, всі зразки додатково перевірять після закінчення експедиції. Вона додала, що витік радіації не загрожує рибальству у цьому районі.


      Радянський атомний підводний човен "Комсомолець" / Фото @Straalevernet

      Що відомо про аварію російського атомного човна К-278 "Комсомолець"?Атомний підводний човен К-278 "Комсомолець" з підвищеною глибиною занурення затонув 7 квітня 1989 роки після пожежі. З 69 членів екіпажу загинули 42 людини. Реактор підводного човна заглушили, при цьому в торпедних апаратах залишилися протичовнові ракети з ядерною бойовою частиною.

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      Теги: Новини Росії Норвегія Водний транспорт
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