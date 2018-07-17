"В ресторан збираємось": з'явились фото і відео, як пенсіонерам платять за акцію під САП

Вранці 17 липня під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Києві відбулась акція, у якій брали участь як прихильники, так і противники відставки голови САП Назара Холодницького.

На мітинг прийшло приблизно двісті людей, серед них були неповнолітні та пенсіонери.

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Частина з них вимагали відставки голови САП Назара Холодницького, ще кількадесят людей висловлювалися проти керівника НАБУ Артема Ситника, тримаючи в руках відповідні плакати.

До САПу пригнали бабусь і студентів з плакатами проти НАБУ і Ситника pic.twitter.com/SmJhFG3oDZ — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 липня 2018 р.

Більшість із них не могли відповісти під якою будівлею стоять, навіщо сюди прийшли і проти чого протестують.

Пізніше у "Центрі протидії корупції" показали, як вже після закінчення акції люди чекали, поки їм заплатять, називаючи при цьому вкрай скромні суми по 80 гривень.

У мережі також оприлюднили відео, як з пенсіонерами розраховуються.

Представники "Центру протидії корупції" прийшли під САП вимагати відставки Назара Холодницького і вручити йому "рюкзак на вихід. Голову ЦПК Віталія Шабуніна молодики спортивної статури облили зеленкою і закидали тортами. У нього діагностували хімічні опіки обох очей.