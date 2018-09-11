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Телеканал новин 24 Блоги Дід Панас
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Дід Панас

В РФ никогда не будет так, как в Украине – россиянам смелости не хватает

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ОМОН в Москве
ОМОН в Москве / ИноСМИ

Вот нарочно по-русски напишу.

В Киеве "Беркут" студентов избил – наутро полтора миллиона поднялись. Это называется Революция Достоинства.

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И вся эта нечисть сдрыснула – кто в Крым, кто на роиссю, теперь там тоже ОМОНом работает, бьет роиссян крепостных.

В пахомии после каждой избитой демонстрации обязательно появляется некто, оптимистично заявляющий – мол, народ этого не потерпит, народ сейчас как поднимется, это не остановить! Если не ошибаюсь, еще с Болотной так заявляют. Регулярно.

А по факту? А по факту – не подъем переворотом, а упал-отжался или даже просто – лежать-бояться.

Вы что, хотите, чтобы было, как НА Украине? Ну, пусть будет, как на роиссе: били, бьют и будут бить. А вы думайте о том, что "мине низя, у миня семя". А также о том, какой из ваших оппозиционеров главнее, оппозиционнее, смелее...

И кто из них вас без вас освободит, а то, правда, лежать-то все неудобнее становится, что они там себе думают, в самом-то деле...

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Автор: Дід Панас
Теги: Новини України Публікації Новини Росії Новини політики Україна – Росія
Джерело: Дід Панас
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