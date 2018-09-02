У Рівному підпалили авто депутата-свободівця

У Рівному підпалили елітне авто депутата-свободівця. Машина була припаркована біля будинку, де живе 30-річний депутат міської ради Святослав Стельмащук.

Про це написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

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В результаті підпалу ніхто не постраждав. Рятувальники встигли запобігти вибуху машини. Саме авто сильно пошкоджене. Депутат пов'язує підпал із політичною діяльністю.

"О 1 годині ночі невідомі підпалили мій автомобіль. Дякую за оперативну роботу рятувальникам – ніхто не постраждав, однак машина відновленню не підлягає", – йдеться у повідомленні.