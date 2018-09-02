14:11
2 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
30°C
30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 15°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

У Рівному підпалили авто депутата-свободівця

132 Читать новость на русском
В Рівному підпалили авто депутата-свободівця
В Рівному підпалили авто депутата-свободівця / Фото із соціальних мереж

У Рівному підпалили елітне авто депутата-свободівця. Машина була припаркована біля будинку, де живе 30-річний депутат міської ради Святослав Стельмащук.

Про це написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Пішли гратися у хлів і згоріли: на Рівненщині у пожежі загинули двоє дітей

В результаті підпалу ніхто не постраждав. Рятувальники встигли запобігти вибуху машини. Саме авто сильно пошкоджене. Депутат пов'язує підпал із політичною діяльністю. 

"О 1 годині ночі невідомі підпалили мій автомобіль. Дякую за оперативну роботу рятувальникам – ніхто не постраждав, однак машина відновленню не підлягає", – йдеться у повідомленні.

 

Теги: Новини України Рівне Авто ВО "Свобода" Поліція ДСНС
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
сьогодні, 14:01 Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
Роман Семенуха
Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
сьогодні, 12:01 Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
Все про здоров'я
Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
сьогодні, 09:23 Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
В прошлом у луганчан было будущее, а сейчас – нет
сьогодні, 08:21 В прошлом у луганчан было будущее, а сейчас – нет
Ольга Черненко
Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
1 вересня, 22:01 Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
Блог Соцмережі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Прогноз погоди на 23 серпня: на День прапора майже по всій Україні буде сонячно
 23 серпня , 06:15
Борги "Київенерго": чи отримають жителі Києва гарячу воду та тепло взимку
 20 липня , 20:57
Циганков кращий за Ярмоленка, Гармаш найкращий у "Динамо", – ЗМІ
 14 вересня 2016 , 10:57
Mercedes-Benz C-Class "на бляхах" - надійність, перевірена часом
 27 травня , 14:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук