У Рівному підпалили авто депутата-свободівця
У Рівному підпалили елітне авто депутата-свободівця. Машина була припаркована біля будинку, де живе 30-річний депутат міської ради Святослав Стельмащук.
Про це написав депутат на своїй сторінці у Facebook.
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В результаті підпалу ніхто не постраждав. Рятувальники встигли запобігти вибуху машини. Саме авто сильно пошкоджене. Депутат пов'язує підпал із політичною діяльністю.
"О 1 годині ночі невідомі підпалили мій автомобіль. Дякую за оперативну роботу рятувальникам – ніхто не постраждав, однак машина відновленню не підлягає", – йдеться у повідомленні.
Джерело: 24 канал
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