20:00
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

В роковини збиття MH17 Держдеп США промовчав про причетність РФ до трагедії, – Foreign Policy

647 Читать новость на русском
В роковини трагедії MH17 Держдеп США не опублікував критичну заяву щодо ролі Росії в катастрофі
В роковини трагедії MH17 Держдеп США не опублікував критичну заяву щодо ролі Росії в катастрофі / Independent

17 липня, у четверті роковини катастрофи MH17 – на наступний день після зустрічі Трампа з Путіним у Гельсінкі – співробітники Держдепартаменту США підготували заяву з критикою на адресу Росії щодо збиття "Боїнга-777", проте вона не було опубліковано.

Про це із посиланням на анонімне джерело повідомляє Foreign Policy.

Читайте також: Це зробив чоловік, дупу якого ти розцілував, – батько загиблих у катастрофі MH17 написав Трампу

Судячи з кешу сайту американського посольства в Москві, повідомлення щодо трагедії авіалайнера MH17 ненадовго з'явилося на головній сторінці, але потім його швидко видалили, зауважують автори статті, яким вдалося отримати чернетку видаленої заяви Держдепу США.

"Сьогодні четверта річниця з дня катастрофи пасажирського літака рейсу МН17 у небі над Східною Україною та жахливої загибелі 298 цивільних осіб. Ми знову висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям загиблих.

Через чотири роки після того, як був збитий MH17, світ все ще чекає від Росії визнання своєї причетності. Сполучені Штати повною мірою довіряють висновкам Об'єднаної слідчої групи (JIT), включаючи ті, про які було оголошено 24 травня 2018 року, і поточній роботі JIT.

На підставі зображень та інших доказів, JIT надала остаточні докази того, що BUK Transporter Erector Launcher (TELAR), з якого була випущена ракета, що збила МН17, походив із 53-ї зенітно-ракетної бригади Росії, одного з підрозділів російської армії. 

(...) Росії пора припинити бездушну кампанію з дезінформації та повністю підтримати наступний етап розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності винних у знищенні рейсу MH17. Ми ніколи не забудемо 298 невинних мирних громадян, які трагічно загинули в той день, і ми закликаємо до справедливості від їхнього імені", – йшлося у тексті повідомлення.

Підготовлену Держдепартаментом заяву повинні були опублікувати ще в понеділок, 16 липня, але в останній момент її зняли із сайту. Як розповів виданню чиновник, ознайомлений із ситуацією, співробітникам відомства дали відбій, оскільки держсекретар США Майк Помпео не схвалив формулювання.

Читайте також: Країни "Великої сімки" звинуватили Росію у катастрофі Боїнга-777

Ці роковини були особливо важливими, зазначають автори публікації, адже вони були першими відтоді, як міжнародна слідча група оприлюднила висновки про те, що ракета належала російській військовій частині.

Прес-секретар Держдепу Гізер Ноєрт 18 липня нагадала журналістам, що уряд США давно говорить про провину Росії у знищенні MH17.

За два з половиною місяці ми опублікували три заяви і вважаємо, що висвітлили це питання. Наша позиція щодо ролі Росії в цій катастрофі не змінилася,
– підкреслила чиновниця.

Роковини також були важливими і для Нідерландів. Так, посол США в Нідерландах Піт Хукстра написав у вівторок у Twitter: "Сьогодні мої думки з сім'ями і друзями жертв катастрофи MH17". Однак він не згадав роль Росії в знищенні літака, додає видання.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії.

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Новини Росії Збитий "Боїнг 777" Новини США Жертви Катастрофа Нідерланди
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
сьогодні, 19:02 Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
Тетяна Бучок 476
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сьогодні, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 1007
В Израиле фактически узаконили апартеид
сьогодні, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1009
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сьогодні, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 214
Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
сьогодні, 16:00 Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
Дмитро Гнап 312
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Вибори президента Росії: дані екзит-полів
 19 березня , 01:05
Це буде найгіршим жахіттям для Росії, – американський аналітик
 29 березня , 23:02
Що відбувається під будинком Авакова: фото
 11 березня , 14:23
Реінтеграція Донбасу: Глава МЗС РФ погрожує Україні через ухвалений закон
 11 лютого , 16:52
Прогноз погоди на 20 травня: очікуються дощі та грози
 20 травня , 09:14
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук