В роковини збиття MH17 Держдеп США промовчав про причетність РФ до трагедії, – Foreign Policy

17 липня, у четверті роковини катастрофи MH17 – на наступний день після зустрічі Трампа з Путіним у Гельсінкі – співробітники Держдепартаменту США підготували заяву з критикою на адресу Росії щодо збиття "Боїнга-777", проте вона не було опубліковано.

Про це із посиланням на анонімне джерело повідомляє Foreign Policy.

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Судячи з кешу сайту американського посольства в Москві, повідомлення щодо трагедії авіалайнера MH17 ненадовго з'явилося на головній сторінці, але потім його швидко видалили, зауважують автори статті, яким вдалося отримати чернетку видаленої заяви Держдепу США.

"Сьогодні четверта річниця з дня катастрофи пасажирського літака рейсу МН17 у небі над Східною Україною та жахливої загибелі 298 цивільних осіб. Ми знову висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям загиблих.

Через чотири роки після того, як був збитий MH17, світ все ще чекає від Росії визнання своєї причетності. Сполучені Штати повною мірою довіряють висновкам Об'єднаної слідчої групи (JIT), включаючи ті, про які було оголошено 24 травня 2018 року, і поточній роботі JIT.

На підставі зображень та інших доказів, JIT надала остаточні докази того, що BUK Transporter Erector Launcher (TELAR), з якого була випущена ракета, що збила МН17, походив із 53-ї зенітно-ракетної бригади Росії, одного з підрозділів російської армії.

(...) Росії пора припинити бездушну кампанію з дезінформації та повністю підтримати наступний етап розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності винних у знищенні рейсу MH17. Ми ніколи не забудемо 298 невинних мирних громадян, які трагічно загинули в той день, і ми закликаємо до справедливості від їхнього імені", – йшлося у тексті повідомлення.

Підготовлену Держдепартаментом заяву повинні були опублікувати ще в понеділок, 16 липня, але в останній момент її зняли із сайту. Як розповів виданню чиновник, ознайомлений із ситуацією, співробітникам відомства дали відбій, оскільки держсекретар США Майк Помпео не схвалив формулювання.

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Ці роковини були особливо важливими, зазначають автори публікації, адже вони були першими відтоді, як міжнародна слідча група оприлюднила висновки про те, що ракета належала російській військовій частині.

Прес-секретар Держдепу Гізер Ноєрт 18 липня нагадала журналістам, що уряд США давно говорить про провину Росії у знищенні MH17.

За два з половиною місяці ми опублікували три заяви і вважаємо, що висвітлили це питання. Наша позиція щодо ролі Росії в цій катастрофі не змінилася,

– підкреслила чиновниця.

Роковини також були важливими і для Нідерландів. Так, посол США в Нідерландах Піт Хукстра написав у вівторок у Twitter: "Сьогодні мої думки з сім'ями і друзями жертв катастрофи MH17". Однак він не згадав роль Росії в знищенні літака, додає видання.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії.