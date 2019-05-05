В Росії активісти вимагають звільнити Олега Сенцова та інших політв'язнів: фото

В Москві 5 травня активісти вийшли на поодинокі акцію в підтримку незаконно ув'язненого в Росії режисера з Криму Олега Сенцова.

Вони вимагають обмін утримуваними особами між Росією й Україною. Про це проекту "Радіо Свобода "Крим.Реалії" повідомив один із громадських активістів Костянтин Котов.

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Активісти вийшли до станції метро "Арбатська", вони тримали в руках плакати з написами: "Ні – війні з Україною", "Обмін всіх на всіх! Свободу Олегу!".

Після того, як акція почалась, за слловами Костянтина, до нього підійшли співробітники російської поліції, щоб перевірити документи.

Вони перевірили у мене паспорт, переконалися, що я громадянин Росії. Хотіли ще реєстрацію, але я не показав. Довго сперечалися, я їх переконував, що реєстрацію перевіряти вони не мають права. Врешті-решт вони пішли,

– розповів активіст.



Поліція вирішила перевірити документи активіста

Скільки політичних в'язнів утримує Росія?Як підрахувала Вашингтонська юридична компанія Perseus Stategies, понад 230 людей незаконно перебувають у заручниках в тюрмах Росії. Російська влада переслідує як опозиційних політиків та громадських активістів, так і представників релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активіств, а також громадян України та проукраїнських активістів.