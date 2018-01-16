В Росії чоловік вчинив самоспалення, протестуючи проти корупції: відео 18+
У місті Ішимбай, що у Республіці Башкортостан Росії, чоловік підпалив себе біля будівлі міської адміністрації, у знак протесту.
Про це повідомило башкирське телебачення.
Інцидент стався 15 січня.
Читайте також: Хлопець вчинив самогубство після страшної смерті батька
Як розповіли очевидці, чоловік зняв куртку і з криком "Корупція!" облив себе бензином та підпалив.
Як повідомили в СК Росії по Башкирії, потерпілого відвезли до лікарні з опіками 85% тіла. У чоловіка також виявили різане поранення черевної стінки. Чоловік помер увечері того ж дня.
За даними місцевих ЗМІ, чоловіка звати Дмитро Рудов. Близько місяця тому він звертався з листом до президента Росії Володимира Путіна. Він розповідав про незаконне, на його думку, звільнення з "Газпром Нафтохім Салават", а також про те, що він хворіє на подагру, але не може отримати інвалідність. Лист закінчувався фразою "Сподіваюся я доживу до ваших виборів".
Увага! Відео 18+