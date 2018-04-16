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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Росії депутат на знак протесту проти санкцій розчавив iPad: відео

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Дмитро Петровський
Дмитро Петровський / Фото з соцмереж

Як знак протесту проти антиросійських санкцій російський депутат міста Ярославль Дмитро Петровський розтоптав планшет iPad.

Відео з моментом нищення техніки він виклав в інтернет з підписом "А ти розтоптав свій айфон? Або Айпад?".

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У коментарях до запису депутат пояснив, що в Росії планують ввести заборону на американські товари і депутати мають показувати приклад.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Теги: Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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