У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб

Відомий футбольний тренер Юрій Вернидуб поділився враженнями про чемпіонат світу-2018 у Росії.

Завтра, 6 липня, на футбольному ЧС-2018, який у ці дні відбувається на території країни-агресора, відбудуться перші чвертьфінали. На цій стадії не буде обох фіналістів попередньої першості світу, команд Німеччини та Аргентини, чинних чемпіонів Європи португальців, а також чемпіонів світу-2010 іспанців. Мундіаль вражає сенсаціями і не відомо, чи їхній ліміт вже вичерпаний.

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Поділитися очікуваннями від майбутніх чвертьфіналів у розрізі тих матчів, які вже відбулися, сайт 24 каналу попрохав головного тренера луганської "Зорі" Юрія Вернидуба.

- На цьому чемпіонаті світу вболіваю за Англію, – каже Юрій Миколайович. – Давно ця команда не посідала високих місць на чемпіонатах світу і Європи. Хотілося б, щоби нарешті ця серія перервалася. Англійська Прем’єр-ліга – одна з найсильніших у світі. Зрозуміло, що там багато іноземців, однак і класних місцевих гравців теж не бракує. Дуже імпонує мені гра Гаррі Кейна і Джессі Лінґарда.

Серію пенальті неможливо натренувати

Колумбійців в 1/8 фіналу Англія переграла справедливо?

Пенальті у ворота латиноамериканців був, дискутувати тут не варто. А що пропустили наприкінці компенсованого арбітром часу – банальне нещастя. По грі англійці виглядали не гірше від колумбійців. І то м’яко кажучи. Інша річ, що Колумбія теж продемонструвала гарний футбол. Але особливо гострих моментів команда Хосе Пекермана не створила. А післяматчеві пенальті – лотерея.

Зараз існує думка, що не зовсім то лотерея. Що післяматчеві одинадцятиметрові можна тренувати і моделювати різні ситуації.

Не згоден. На тренуванні, в спокійній атмосфері, можеш забити десять з десяти, а в грі, після 120-ти відбіганих хвилин, з купою емоцій можеш пробити по-різному. Щоразу емоції різні. До того ж б’єш не по порожніх воротах. Воротарі теж готуються, можуть зловити кураж. Як це можна змоделювати? Або подивимося з іншого боку. Скільки разів відбивав у зустрічі з хорватами одинадцятиметрові данець Каспер Шмайхель, а команда одначе програла. Винен воротар? Він зробив навіть більше, ніж міг.

Переконаний, що серію пенальті неможливо натренувати. Та й взагалі, пенальті – то ще далеко не гол. У позаминулому чемпіонаті України нашу "Зорю" теж критикували, що не забиваємо багато з "точки". Але подивіться, скільки одинадцятиметрових не забили на цьому чемпіонаті світу. Он хорват Лука Модріч на передостанній хвилині екстра-тайму міг забивати з позначки і жодної серії не було б. Але він не впорався. То що Лука після цього поганий футболіст? У мене ж у "Зорі" таких майстрів немає навіть близько.

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У чвертьфіналі англійці зіграють зі шведами.

Не найгірший варіант. Мене, правда, здивувало, що шведи пройшли швейцарців. Як на мене, позначився досвід шведської команди. У Янне Андерссона досвідченіші, віковіші гравці. Правда, за організацією ігрових дій Швейцарія мені подобалася більше. Зрештою, Швеція у відборі перемогла Італію, в груповому турнірі чемпіонату світу пройшла Німеччину. Навряд чи це випадково. Скандинави мають прекрасну оборону. Англійцям треба добре постаратися, щоб її пройти.

Та й атака у Швеції доволі сильна – класні нападники Ола Тойвонен і Маркус Берґ, дуже сильний атакувальний півоборонець Еміль Форсберґ.

Бразильців уже не назвеш авантюристами



Збірна Бразилії святкує гол у ворота Мексики / Фото Reuters

Серед тих команд, які залишилися, явним фаворитом називають Бразилію. Згодні?

Так. Якість демонстрованої командою гри, виконавська майстерність окремо взятих гравців ці твердження повинні підсилювати. Атака у Бразилії сильна завжди, але ж не треба забувати, що на цьому чемпіонаті команда Тіте майже не пропускає. Як забив їм у 1-му турі швейцарець Стівен Цубер, так досі цей гол залишається єдиним. Нинішніх бразильців уже не назвеш авантюристами. Навпаки, ця команда діє доволі прагматично. Забивши у ворота мексиканців в 1/8-й, бразильці відійшли в оборону, грали на контратаках.

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Згодні, що поєдинок Бразилія – Бельгія у чвертьфіналі буде достроковим фіналом?

У принципі, так. Шкода, що вони зійшлися на такій ранній стадії. Бельгія – команда, яка за якістю гри є однією з найкращих на цьому чемпіонаті. І крім усього то ще й колектив з характером. Коли Японія у другому таймі зустрічі 1/8 фіналу вела 2:0, відсотків 70 глядачів, мабуть, змирилися, що буде сенсація. Але команда Роберто Мартінеса примудрилася зробити камбек. А переможний м’яч, забитий Насером Шадлі, можна вносити до підручників як зразок швидкої атаки. Особливо відзначив би дії Кевіна Де Брюйне, в якого у цій грі особливо нічого не виходило, але саме під час цього випаду він зіграв ідеально.

Хрестоматійних комбінацій Бельгія на цьому турнірі організувала дуже багато.

Бо футболісти відповідного рівня. Подивіться, хто грає в атаці – Ромелу Лукаку, Еден Азар, Дріс Мертенс. Так, у грі з японцями не все виходило у Янніка Карраско. Але вийшов Шадлі і не просто підсилив гру, а забив переможний м’яч. Також з лави гарно виходить Маруан Феллаїні.

Намагаюся взагалі не дивитися матчів за участю росіян

За підсумками групового турніру поряд із бельгійцями найбільше захоплювалися грою хорватів. Однак у вже згадуваному вами протистоянні з данцями на полі була немов інша Хорватія – обережна, трохи навіть важка. Гадаєте, то так відповідальність за результат скутує?

У хорватів зараз видатне покоління футболістів, команда збалансована в усіх ланках. У групі вони демонстрували прекрасний футбол. Сподіваюся, що як мінімум у півфінал Хорватія потрапить. Стосовно ж відповідальності під час матчів плей-оф, то нічого дивного тут немає. Ціна помилки виростає з кожною наступною стадією, кожною зіграною хвилиною. Звичайно, люди невільно починають діяти обережніше, з оглядкою на власні ворота. То ж психологія. В груповому турнірі помилку виправити ще можна, а в плей-оф пропустиш і вже невідомо, чи відіграєшся. Після того чекай свого щастя ще чотири роки.

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Думаю, трохи розкутішими серед решти чвертьфіналістів можуть бути шведи. По-перше, вони чи не найдосвідченіші. По-друге, команда, дійшовши так далеко, вже зробила, можливо, навіть більше, ніж могла. Їм втрачати нічого. Власне, в поєдинку зі швейцарцями це теж було помітно.



Юрій Вернидуб може не тільки розказати, як треба грати, але й показати

/ Фото Динамоманія

У чвертьфіналі Хорватія зустрінеться з Росією...

Відверто кажучи, намагаюся взагалі не дивитися матчів за участю росіян. Щось мене як відрізало від наших "братів". Начебто й хотілося б відзначити те досягнення, якого досягли футболісти і тренер. Так, вони молодці. Нехай відбивалися всі 120 хвилин зустрічі 1/8-ї з іспанцями, але свого досягли. Проте перебуваємо зараз на зборах у Словенії. Тут є один російський телеканал. Вмикаю, а футбольні перемоги прив’язуються до політики. Це маячня. Від такого вивертає. Тому навіть не хочу нічого коментувати. Повторюся: бажаю хорватам вийти як мінімум до півфіналу.

Мбаппе – то фантастика, а не футболіст

Першими на стадії чвертьфіналу зійдуться Уругвай та Франція. Фаворитами в один голос називають французів. Але так само було й перед 1/8-ю, коли уругвайців вважали приреченими в зустрічі з португальцями.

Оксар Табарес поставив гру уругвайців дуже добре, тому їхня перемога мене не здивувала. Бентежить, що у чвертьфіналі може не зіграти Едінсон Кавані. То велика втрата. В сучасному футболі прийнято виділяти Лео Мессі та Кріштіану Роналду, однак Кавані в зустрічі проти португальців довів, що він здатен вирішувати долю важливих поєдинків не гірше, ніж ці двоє.

Хочете сказати, що конкурентоздатність уругвайців у зустрічі з французами залежатиме від участі чи неучасті Кавані?

Без Едінсона уругвайцям буде важче, ніж з ним. Хоча повторюся, що команда Табареса сильна найперше колективними діями. Плюс – попереду є Луїс Суарес. Думаю, буде достойна гра. Право грати у чвертьфіналі заслужили обидва суперники. Французи в зустрічі з аргентинцями зіграли дивовижно. За кількістю зірок Франція переважає Уругвай відчутно. Візьміть Поля Поґбу, Антуана Ґрізмана. А Кіліан Мбаппе – то взагалі фантастика, а не футболіст. Думаю, цей хлопець – головне відкриття чемпіонату.

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