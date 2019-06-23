В Росії хочуть створити аналоги магазинів часів СРСР: у мережі обурення і глузування

Міністерство фінансів Росії пропонує створити в країні мережу магазинів безмитної торгівлі "Берізка" – аналогу магазинів, які працювали в СРСР. Там продавали здебільшого імпортні товари за іноземну валюту.

Якщо в Росії знову створять такі магазини, то робити покупки в них зможуть тільки ті, хто отримає акредитацію в МЗС Росії.

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Володіти такими точками торгівлі зможуть зареєстровані в Росії компанії засновані "Головним виробничо-комерційним управлінням по обслуговуванню дипломатичного корпусу при МЗС Росії". Торгівля в таких магазинах відбуватиметься в рублях, доларах США і євро.

Така ініціатива російського Мінфіну обурила громадян країни, тож вони взялися в соцмережах всіляко висміювати та критикувати цю ідею.

А ви, холопи, думали, що "еліта" і далі ходитиме в одні магазини з вами і відмовлятиме собі в санкціонці? Ага, зараз. Знову здрастуй, радянська "Берізко",

– написав Twitter-користувач Проф. Преображенский.

Минфин предложил открыть магазины «для дипломатов».

Покупки там смогут совершать те, кто получит аккредитацию в МИДе.

А вы, холопы, думали, что «элита» и дальше будет ходить в одни магазины с вами и отказывать себе в санкционке?

Ага, щас.

Снова здравствуй, советская «Берёзка». — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 21 июня 2019 г.

Сегрегация по имущественному признаку становится одной из главных отличительных черт современной России.

Именно сегрегация.

Есть люди первого сорта, есть второго и так далее.

Это тоже нацизм.

И это наш нацизм, это наша страна больна нацизмом. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 21 июня 2019 г.

В министерстве финансов предлагают создать подобие магазинов «Берёзка». В СССР их стали открывать с начала 1960-х годов. Там продавали преимущественно импортные товары за иностранную валюту. pic.twitter.com/dmb9DdyKoR — Дилетант (@diletant_media) 22 июня 2019 г.

Минфин предложил воссоздать советские магазины Березка. Пздц, вот, оказывается, куда мы 20 лет шли. Культуру в массы, иностранцам - хамон. И разместить для народу корыта у каждой Пятёрочки и Магнитика. Не пропадать же протухшим йогуртам из пальмового масла и сосискам из него же. — Ingvar Ranger (@comrade_major) 22 июня 2019 г.

А Березка в Крыму еще лучше. pic.twitter.com/wkttvXxMLY — ЗОНА МОРДОРА (@Tonik555) 22 июня 2019 г.

Хотели СССР с пломбиром за 20 копеек, а получим ГУЛАГ с магазинами "Березка" — Mikhail Kotelnikov (@Wrenchman_Ru) 21 июня 2019 г.

Сначала для дипломатов, потом для депутатов, правительственных членов и остальных чиновников. Может они в один магазин будут ходить. А Вы ребята кушайте пальмовое масло, а то очень много завезли. — Lesha Stepanov (@51Lesha) 21 июня 2019 г.

Ладно "березка"! Вот когда в наш обиход вернутся слова : дефицит, спецпаёк, распределение, блат - тогда чинуши во власти будут вообще счастливы! Вернутся времена их молодости! А нам останется только петь про "2 кусочека колбаски" (( — Татьяна (@Tatiana_the70) 22 июня 2019 г.

А,я сохранил. Это сколько же я станков Gillette приобрету,баночного пива и лимонной водки экспортного образца? pic.twitter.com/uTHrzl4El8 — Иоган Вайс. (@yogannweiss) 21 июня 2019 г.

А для черни - снова здравствуй совковые продмаги с пустыми полками - скоро! — ШизилиадаПутятишна (@vsokhuvovo) 21 июня 2019 г.

Дивіть фото магазинів "Берізка" часів СРСР: