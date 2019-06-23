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      В Росії хочуть створити аналоги магазинів часів СРСР: у мережі обурення і глузування

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      В Росії можуть відкрити аналоги радянських магазинів "Берізка"
      В Росії можуть відкрити аналоги радянських магазинів "Берізка" / Varlamov.ru

      Міністерство фінансів Росії пропонує створити в країні мережу магазинів безмитної торгівлі "Берізка" – аналогу магазинів, які працювали в СРСР. Там продавали здебільшого імпортні товари за іноземну валюту.

      Якщо в Росії знову створять такі магазини, то робити покупки в них зможуть тільки ті, хто отримає акредитацію в МЗС Росії.

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      Володіти такими точками торгівлі зможуть зареєстровані в Росії компанії засновані "Головним виробничо-комерційним управлінням по обслуговуванню дипломатичного корпусу при МЗС Росії". Торгівля в таких магазинах відбуватиметься в рублях, доларах США і євро.

      Така ініціатива російського Мінфіну обурила громадян країни, тож вони взялися в соцмережах всіляко висміювати та критикувати цю ідею.

      А ви, холопи, думали, що "еліта" і далі ходитиме в одні магазини з вами і відмовлятиме собі в санкціонці? Ага, зараз. Знову здрастуй, радянська "Берізко",
      – написав Twitter-користувач Проф. Преображенский.

      Дивіть фото магазинів "Берізка" часів СРСР:

       

       

      blog_ava
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      22 червня
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      Теги: Новини Росії Новини політики СРСР Історія Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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