В Росії хочуть створити аналоги магазинів часів СРСР: у мережі обурення і глузування
Міністерство фінансів Росії пропонує створити в країні мережу магазинів безмитної торгівлі "Берізка" – аналогу магазинів, які працювали в СРСР. Там продавали здебільшого імпортні товари за іноземну валюту.
Якщо в Росії знову створять такі магазини, то робити покупки в них зможуть тільки ті, хто отримає акредитацію в МЗС Росії.
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Володіти такими точками торгівлі зможуть зареєстровані в Росії компанії засновані "Головним виробничо-комерційним управлінням по обслуговуванню дипломатичного корпусу при МЗС Росії". Торгівля в таких магазинах відбуватиметься в рублях, доларах США і євро.
Така ініціатива російського Мінфіну обурила громадян країни, тож вони взялися в соцмережах всіляко висміювати та критикувати цю ідею.
А ви, холопи, думали, що "еліта" і далі ходитиме в одні магазини з вами і відмовлятиме собі в санкціонці? Ага, зараз. Знову здрастуй, радянська "Берізко",
– написав Twitter-користувач Проф. Преображенский.
Дивіть фото магазинів "Берізка" часів СРСР: