Презентували суперкомп'ютер, який може увійти в ТОП-500 найпотужніших комп'ютерів світу

В Об'єднаному інституті ядерних досліджень (московське місто Дубна) презентували суперкомп'ютер, який будуть використовувати для обробки даних з майбутнього колайдера тяжких іонів NICA та вирішення інших наукових завдань. Пікова потужність обчислювальної машини складе близько одного петафлопса, і вона увійде в число 500 найпотужніших суперкомп'ютерів світу.

Презентація відбулася в рамках сесії Комітету повноважних представників держав-членів ОІЯД, повідомляє портал N+1.

Читайте також: Американці створили "найменший у світі комп’ютер": фото

Новий комп'ютер створений спільно лабораторією теоретичної фізики імені Боголюбова і лабораторією інформаційних технологій. У розробці суперкомп'ютера брали участь також фахівці групи компаній РСК і корпорації Intel. Обчислювальній машині присвоєно ім'я члена-кореспондента АН СРСР Миколи Говоруна, який керував обчислювальним напрямком в ОІЯД.

За словами розробників, теоретична пікова продуктивність суперкомп'ютера складає біля одного петафлопса, що відповідає квадрильйону операцій з плаваючою комою в секунду. Суперкомп'ютер побудований на базі 72-ядерних процесорів Intel Xeon Phi 7290 і процесорів Intel Xeon Gold 6154. Для передачі даних між обчислювальними вузлами використовується технологія Intel Omni-Path, зі швидкістю комутації, яка не блокується, до 100 Гігабіт в секунду.



Схема прискорювального комплексу мегапроекту NICA

Комп'ютер буде використовуватися для моделювання динаміки зіткнень важких ядер на колайдері NICA, будівництво якого буде завершено в 2020 – 2021 роках. Крім того, з його допомогою будуть проводитися дослідження в області нових матеріалів.

Читайте також: Xiaomi випустить ігровий ноутбук

Науковці окремо відзначають розроблену для комплексу систему прецизійного рідинного охолодження. У ній використовується режим "гаряча вода" – на вході в обчислювальний вузол температура теплоносія становить 45 градусів Цельсія. За словами розробників, такий підхід дозволив "застосувати цілорічний режим free cooling (24x7x365), використовуючи тільки сухі градирні, що працюють при температурі навколишнього повітря до 50 градусів Цельсія, а також повністю позбутися від фреонового контуру і чиллерів". Завдяки цьому в середньому в рік на охолодження використовується менше 6% всієї потужності, споживаної суперкомп'ютером.

Що таке суперкомп'ютер? Загальний термін, який використовується для позначення класу існуючих найпотужніших комп'ютерних систем. Суперкомп'ютери, зазвичай, використовуються при вирішенні складних наукових та інженерних задач, які вимагають виконання великої кількості математичних операцій та працюють з великими об'ємами даних. Поняття суперкомп'ютер є відносним в часі. Потужність комп'ютерної системи оцінюється в порівнянні з існуючими на певний момент комп'ютерними системами широкого використання та рівнем розвитку технологій.



Що таке NICA? Колайдер протонів та тяжких іонів, який будується з 2013 року на базі Лабораторії фізики високих енергій та Об'єднаного інституту ядерних досліджень. Закінчення будівництва планується на 2020 рік. Прискорювальний комплекс створюється з метою дослідження галузі фізики частинок в раніше недоступній області параметрів і умов експерименту – отримання інтенсивних пучків важких іонів і поляризованих ядер з метою пошуку змішаної фази ядерної матерії і дослідження поляризаційних ефектів.