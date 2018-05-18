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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

В Росії слідом за Telegram заблокували мессенджер Viber

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В Росії слідом за Telegram заблокували мессенджер Viber.
В Росії слідом за Telegram заблокували мессенджер Viber. / itc.ua

Один з найпопулярніших світових месенджерів Viber повідомив, що в Росії заблокували доступ до використовуваних ним серверів, через що росіяни зазнають проблеми при підключенні до сервісу.

Про це заявила компанія в Twitter.

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За їхніми словами, деякі російські оператори зв'язку заблокували доступ до серверів, які використовує Вайбер. Через це росіяни не можуть підключитися до нього. У компанії працюють над вирішенням цієї проблеми.

Користувачі Viber страждають від рішення, не пов'язаного з Viber безпосередньо,
– зазначили представники мессенджера.

Нагадаємо, що "боротьба" Роскомнагляду з месенджерами розпочалась більше місяця тому – з блокування Телеграму. Через те, що компанія відмовилася надати доступ до особистого листування користувачів. 

Теги: Новини Росії Техно Інтернет
Джерело: 24 Канал
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