В Росії стався вибух на хімічному заводі "Азот"

Інцидент трапився у Кемеровській області на хімічному заводі "Азот". На заводі з використанням газових пальників ремонтували дах, коли пролунав вибух і почалася пожежа.

Про це повідомили "РИА Новости". Читайте також: Хімвикид у Криму: українська розвідка сповістила про вину Росії Вибух стався під час ремонтних робіт. Робочих госпіталізували з опіками. В результаті інциденту постраждали троє людей. Повідомляється, що вибух не несе хімічної небезпеки населенню. Після вибуху частково обрушилася покрівля будівлі. Завод працює у звичному режимі.