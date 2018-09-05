В Росії стався вибух на хімічному заводі "Азот"
Інцидент трапився у Кемеровській області на хімічному заводі "Азот". На заводі з використанням газових пальників ремонтували дах, коли пролунав вибух і почалася пожежа.
Про це повідомили "РИА Новости".
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Вибух стався під час ремонтних робіт. Робочих госпіталізували з опіками. В результаті інциденту постраждали троє людей. Повідомляється, що вибух не несе хімічної небезпеки населенню.
Після вибуху частково обрушилася покрівля будівлі. Завод працює у звичному режимі.
Джерело: 24 Канал
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