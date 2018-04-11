В Росії розбився вертоліт, є жертви

В російському Хабаровську у середу, 11 квітня, вертоліт впав на одну з вулиць, загинули шестеро людей.

Про це повідомляє ТАСС.

Мовиться, що на борту вертольота перебували шестеро людей, з яких ніхто не вижив.

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Як зазначає РІА "Новости" з посиланням на джерела, розбився вертоліт авіакомпанії "Схід".

Також у відеоролику, опублікованому на порталі AmurMedia, видно дим з місця падіння вертольота. За словами очевидця, який зняв це відео, вертоліт впав через те, що зачепився за вишку в тумані.

У Росії впав вертоліт (відео):