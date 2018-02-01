У Росії скасували виступи українського виконавця через "неприйнятні висловлювання"

Концерти українського виконавця з американським громадянством Захара Мая скасували у Санкт-Петербурзі та Москві. Хоча один концерт у столиці Росії у виконавця поки ще запланований.

9 лютого Захар Май мав виступити у Москві в клубі "Швайн". Однак виступ там скасували. У дирекції клубу не пояснили причину такої відмови, пише "Дождь". Натомість у санкт-петербурзькому клубі "Цоколь", де концерт мав відбутися 14 лютого, заявили, що концерт скасували через "неприйнятні публічні висловлювання музиканта", щоб уникнути "провокацій і розпалювання ненависті".

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Через які саме висловлювань скасували концерт Захара Мая в "Цоколі", в клубі не уточнили. Там лише підкреслили, що причиною стали слова музиканта, "опубліковані днями в ЗМІ, які викликали широкий громадський резонанс".

Скоріш за все мова йде про матеріали у виданнях "Вести.ру", "Дни.ру" та "Комсомольская правда", де погляди музиканта називають русофобськими. І задаються питанням, чи виконає музикант пісню "Когда наши танки въедут в Москву".

25 лютого заплановано виступ музиканта в московському клубі "Гоголь". Про його скасування поки не повідомлялося.

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