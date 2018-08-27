У Росії відреагували на нові санкції: "Вони не здатні змусити РФ звернути з обраного шляху"

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що США новими антиросійськими санкціями ще більше ускладнюють можливості діалогу Москви і Вашингтона з існуючих проблем.

Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ Росії.

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Як зазначила Захарова, в Росії сприймають рішення Вашингтона як "частину цілеспрямованої політики щодо розмивання міжнародної структури в сфері контролю над озброєннями та нерозповсюдження, в тому числі в області заборони хімічної зброї".

Подібними кроками Вашингтон ще більше ускладнює можливості діалогу з наявних в багатосторонніх і двосторонніх форматах проблем. Сумно, що американська політична еліта не може сприйняти просту істину: санкційні заходи не здатні змусити Росію звернути з обраного шляху з твердого відстоювання своїх національних інтересів,

– заявила вона.

Захарова також підкреслила, що введені санкції цілком реальні, хоча багато в чому і повторюють вже діючі.

"Серед них – припинення програм техсприяння, заборона на продаж Росії товарів військового призначення, припинення фінансування російських військових програм, припинення надання нам державних кредитів і фінансової допомоги, припинення видачі міністерством торгівлі США ліцензій на експорт товарів і технологій подвійного призначення для російських компаній з державною участю або держфінансуванням", – сказала Захарова.

Як наголосив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, в Росії поки не ухвалили рішення щодо заходів на розширення санкцій США.

Наразі ми повинні зрозуміти, в чому будуть реально виражатися ці нові заходи, нові санкції, і яких дій в інтересах Російської Федерації вони вимагатимуть. Ще раз повторюю, президент неодноразово заявляв, що він робитиме на тлі подібних недружніх кроків те, що буде найкращим чином відповідати інтересам нашої країни,

– сказав Пєсков.

Нагадаємо, новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії вступив в силу з понеділка, 27 серпня, у Вашингтоні.