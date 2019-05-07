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      В Росії загорівся магістральний газопровід

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      Розгерметизація магістрального газопроводу
      Розгерметизація магістрального газопроводу / ekaterinburg.bezformata.com/

      У Свердловській області Російської Федерації сталася розгерметизація магістрального газопроводу Ямбург-Поволжя. За попередніми даними, газопровід належить ТОВ "Газпром Трансгаз Чайковський".

      Інцидент не впливає на подання газу споживачам, оскільки залучено дві резервні лінії. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело в екстрених службах.

      Читайте також: У Росії розірвався газопровід і виникла пожежа: відео

      "Поблизу населеного пункту Пелим сталася розгерметизація магістрального газопроводу Ямбург-Поволжжя. За розгерметизацією було загоряння. Відбувається смолоскипне горіння", – повідомили представники МНС.

      Горить магістральний газопровід Ямбург-Поволжя
      Горить магістральний газопровід Ямбург-Поволжя

      Ситуаційно-аналітичний центр Міненерго РФ повідомив, що мова йде про газопровід діаметром 1400 мм. Його експлуатує ТОВ "Газпром трансгаз Югорськ": Надзвичайна подія сталася в 18:47 на "1161 кілометрі" газопроводу. Відключено ділянку газопроводу "1158 кілометр" для забезпечення вигоряння газу. Ведеться збір аварійних бригад для ліквідації аварії.

      Читайте також: Аварія на газопроводі сталася у Росії: промовисті фото та відео пекельної ситуації

      Це вже п'ята з початку 2019 року аварія на магістральних об'єктах "Газпрому".

      1. В січні на будівництві розширення газопроводу Грязовець-Виборг.
      2. На початку лютого при ремонті магістрального конденсатопроводу Уренгой-Сургут. 
      3. В кінці лютого на лупінгу газопроводу Петровськ-Єлець.
      4. У березні на МГ Ямбург – Тула-2.
      5. У Свердловській області на МГ "Ямбург-Поволжя".
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      Теги: Новини Росії Пожежа Газпром
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