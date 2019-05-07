В Росії загорівся магістральний газопровід
У Свердловській області Російської Федерації сталася розгерметизація магістрального газопроводу Ямбург-Поволжя. За попередніми даними, газопровід належить ТОВ "Газпром Трансгаз Чайковський".
Інцидент не впливає на подання газу споживачам, оскільки залучено дві резервні лінії. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело в екстрених службах.
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"Поблизу населеного пункту Пелим сталася розгерметизація магістрального газопроводу Ямбург-Поволжжя. За розгерметизацією було загоряння. Відбувається смолоскипне горіння", – повідомили представники МНС.
Горить магістральний газопровід Ямбург-Поволжя
Ситуаційно-аналітичний центр Міненерго РФ повідомив, що мова йде про газопровід діаметром 1400 мм. Його експлуатує ТОВ "Газпром трансгаз Югорськ": Надзвичайна подія сталася в 18:47 на "1161 кілометрі" газопроводу. Відключено ділянку газопроводу "1158 кілометр" для забезпечення вигоряння газу. Ведеться збір аварійних бригад для ліквідації аварії.
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Це вже п'ята з початку 2019 року аварія на магістральних об'єктах "Газпрому".
- В січні на будівництві розширення газопроводу Грязовець-Виборг.
- На початку лютого при ремонті магістрального конденсатопроводу Уренгой-Сургут.
- В кінці лютого на лупінгу газопроводу Петровськ-Єлець.
- У березні на МГ Ямбург – Тула-2.
- У Свердловській області на МГ "Ямбург-Поволжя".