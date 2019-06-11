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      В Росії закрили справу проти журналіста Голунова і він вийде на свободу

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      З Івана Голунова зняли всі обвинувачення і відпустили на волю
      З Івана Голунова зняли всі обвинувачення і відпустили на волю / Republic.ru

      Справу проти російського журналіста видання Meduza Івана Голунова закрили і звільнили його через відсутність доказів провини. Раніше суд взяв Голунова під домашній арешт за підозрою у спробі збуту наркотиків у великих розмірах.

      Про закриття кримінальної справи щодо Голунова повідомили три найбільші інформагентства Росії з посиланням на голову МВС країни Володимира Колокольцева. Він же повідомив, що всі звинувачення з журналіста зняті і вже 12 червня Голунов вийде на волю з-під домашнього арешту.

      Читайте також: У Росії медіа заступились за Голунова та вперше вийшли з однаковою шпальтою

      А поліцейських, які затримали Голунова, відсторонили від роботи до закінчення службової перевірки.

      Інформація про ймовірне закриття справи проти Голунова з'явилася ще 10 червня. Повідомлялося, що в адміністрації президента Росії Володимира Путіна хочуть припинити переслідування журналіста до 20 червня. Адже в цей день має відбутися пряма лінія з Путіним. У Кремлі цю інформацію традиційно назвали такою, що не відповідає дійсності.

      Голунов на свободі, але ніхто не покараний за підкидання наркотиків. Ніхто не поніс відповідальності за фальсифікацію, яка стала лише найвідомішою у величезній низці таких фальсифікацій,
      – обурилися в профспілці російських журналістів.

      Система відступила під безпрецедентним тиском, але це говорить тільки про те, що масова боротьба здатна змінити її, додали у спілці.

      Що відомо справу проти Голунова? Іван Голунов – журналіст відділу розслідувань видання Meduza. Його на 2 місяці взяли під домашній арешт у Москві 6 червня та звинуватили у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Насправді ж журналістові підкинули наркотики, а ще жорстоко його побили, переконують колеги Голунова.

      Затримання журналіста викликало безпрецедентне суспільне обурення - за Голунова заступилися не тільки колеги, але й політики та артисти.

      blog_ava
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      Теги: Журналісти Новини Росії ЗМІ Медіа Арешт Розслідування Наркотики
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