В Росії закрили справу проти журналіста Голунова і він вийде на свободу

Справу проти російського журналіста видання Meduza Івана Голунова закрили і звільнили його через відсутність доказів провини. Раніше суд взяв Голунова під домашній арешт за підозрою у спробі збуту наркотиків у великих розмірах.

Про закриття кримінальної справи щодо Голунова повідомили три найбільші інформагентства Росії з посиланням на голову МВС країни Володимира Колокольцева. Він же повідомив, що всі звинувачення з журналіста зняті і вже 12 червня Голунов вийде на волю з-під домашнього арешту.

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А поліцейських, які затримали Голунова, відсторонили від роботи до закінчення службової перевірки.

Інформація про ймовірне закриття справи проти Голунова з'явилася ще 10 червня. Повідомлялося, що в адміністрації президента Росії Володимира Путіна хочуть припинити переслідування журналіста до 20 червня. Адже в цей день має відбутися пряма лінія з Путіним. У Кремлі цю інформацію традиційно назвали такою, що не відповідає дійсності.

Голунов на свободі, але ніхто не покараний за підкидання наркотиків. Ніхто не поніс відповідальності за фальсифікацію, яка стала лише найвідомішою у величезній низці таких фальсифікацій,

– обурилися в профспілці російських журналістів.

Система відступила під безпрецедентним тиском, але це говорить тільки про те, що масова боротьба здатна змінити її, додали у спілці.

Що відомо справу проти Голунова? Іван Голунов – журналіст відділу розслідувань видання Meduza. Його на 2 місяці взяли під домашній арешт у Москві 6 червня та звинуватили у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Насправді ж журналістові підкинули наркотики, а ще жорстоко його побили, переконують колеги Голунова.



Затримання журналіста викликало безпрецедентне суспільне обурення - за Голунова заступилися не тільки колеги, але й політики та артисти.