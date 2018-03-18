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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В російському МЗС всипали гнівного коментаря на адресу України через вибори президента РФ

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Вибори в Росії: в МЗС РФ розкритикували недопуск росіян на дільниці в Україні
Вибори в Росії: в МЗС РФ розкритикували недопуск росіян на дільниці в Україні / Фото з вільних мереж

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала ситуацію з голосуванням росіян на виборах президента РФ на території України. Так, дипломат заявила, що офіційний Київ беззаконно перешкодив участі росіян у виборах.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Нагадаємо, глава МВС України Арсен Аваков попередив, що в день виборів президента Росії росіян не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах. Тож 18 березня українські правоохоронці перекрили прохід до консульств Росії в Одесі, Львові, Києві та Харкові, де були відкриті виборчі дільниці.

"Київська влада задовго до 18 березня почала залякувати російських громадян, запускаючи інформацію про погроми і провокації на виборчих дільницях в РЗУ (російська закордонна установа)", – сказала Захарова.

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Коли стало очевидно, що громадян Росії залякати не виходить, і росіяни, незважаючи ні на що, все одно прийдуть і проголосують, київський режим пішов на безпрецедентні заходи – оголосив про фізичний недопуск громадян Росії в день голосування на виборчі дільниці,
– додала представниця російського МЗС.

"Навіщо все це їм потрібно? Відповідь очевидна. Громадяни Росії, які мали намір проголосувати в Україні, на власні бачать, що там відбувається. Тому їх вибір був би очевидний. Такий результат волевиявлення київську владу влаштувати аж ніяк не міг", – висловила переконання Захарова.

Дипломат наголосила, що "саме тому режим абсолютно безсоромно і беззаконно перешкодив участі російських громадян у голосуванні".

До слова, в МЗС України заявили, що в день виборів президента Росії 18 березня незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ у цілому.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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