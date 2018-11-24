В РПЦ забили на сполох через те, що Україна позбавила їх Почаївської лаври

В Російській православній церкві заявили, що рішення комісії Міністерства юстиції України позбавити УПЦ Московського патріархату права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври свідчить нібито про початок "масштабного тиску на УПЦ".

Таку заяву зробив заступник голови Синодального відділу зовнішніх зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов, повідомляє РБК.

24 канал повідомляв, що Мін’юст України скасував незаконну перереєстрацію споруд Почаївської лаври, адже передача цього комплексу в користування УПЦ МП відбулася із порушенням законодавства.

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Інформація, що надходить, свідчить про підготовку масштабного тиску на канонічну Українську православну церкву, її монастирі і храми,

– забив на сполох представник РПЦ.

Балашов також не пропустив нагоди поспекулювати на темі створення єдиної помісної церкви в Україні та перекрутити факти. Так, представник РПЦ заявив, що Президент України Петро Порошенко говорив про добровільний характер приєднання громад до створюваної в країні єдиної помісної церкви. Зазначимо, що громаду Почаївської лаври ні до чого не примушують, а комплекс був вилучений з користування УПЦ МП через порушення закону.

Балашов також зробив емоційну заяву про те, що "ченців у ній (єдиній церкві) буде раз-два та й усе", в той час як у Почаївській лаврі їх зараз більше, "ніж у розкольників різних мастей на всю Україну".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ МП до 2052 року. Так, замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились 2 великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів.



Прокуратура Тернопільщини взялася за розслідування передачі права користування комплексом Почаївської лаври УПЦ МП.