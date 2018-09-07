В РПЦ запанікували через ще один крок до надання автокефалії українській церкві

У Російській Православній Церкві панічно розкритикували призначення Вселенським патріархатом своїх екзархів (повірених) в Україні. Так, в РПЦ назвали цей крок "вторгненням на канонічну територію Московського патріархату".

Про це у Facebook повідомив голова Синодального відділу із взаємин РПЦ зі ЗМІ Володимир Легойда.

24 канал повідомляв, що Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.

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"Призначення Константинопольським Патріархом своїх представників-єпископів на Україні – без узгодження з Патріархом Московським і всієї Русі і Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України – є не що інше, як безпрецедентно грубе вторгнення на канонічну територію Московського Патріархату", – написав Легойда.

"Такі дії не можуть залишитися без відповіді", – наголосив він.

Хто такі екзархи? Екзарх – це титул церковних служителів і світських чиновників у пізній Римській імперії. Титул досі вживається у Східній православній церкви. Екзархом є архієрей, який керує великою церковною областю – екзархатом. Екзархат зазвичай є за межами країни, в якій розташований патріархат.

Що таке автокефалія? Це статус помісної церкви, як самокерованої, незалежної частини Вселенської Православної Церкви, що очолюється патріархом або архієпископом чи митрополитом.