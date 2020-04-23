В руках продукти, а на голові кепка з логотипом партії: політики в Україні піаряться на пандемії

У світі – спалах пандемії COVID-19. Зокрема, цю смертоносну недугу зафіксували у понад 7 тисяч українців. Однак допомагати у подоланні пандемії в Україні насамперед спішать політики, які бачать певну вигоду – можливість пропіаритись.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив аналітик з партійних фінансів громадського руху ЧЕСНО Ігор Фещенко. Він наголосив, що ця тема дуже складна і про піар політиків на пандемії можна говорити довго.

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"Фактично, місцева виборча кампанія вже почалася, хоча вона ще не оголошена офіційно. І навіть є певні сумніви, чи восени ці вибори відбудуться. Однак політики вже стартували не так з рекламними кампаніями, як з своєю так званою благодійністю", – розповів Фещенко.

За його словами, політики возять маски та халати в лікарні, а також продукти людям, які потребують цього.

Однак особливим чином вони акцентують на тому, що це діяльність саме політичної партії, хоча сама партія за це у більшості випадків не платить,

– зауважив Ігор Фещенко.

Як ствердив аналітик, зазвичай всі речі оплачують певні фонди або фізичні особи. "Цим досить сильно зловживає "Європейська Солідарність", яка навіть скотч спеціальний закупила із логотипом партії, аби на ящики з продуктами наклеювати, які забезпечуються фондом Порошенка", – сказав Фещенко.

Також експерт назвав "Опозиційну платформу – За життя" та наголосив, що члени цієї партії також піаряться на пандемії.

Закупляють допомогу нібито за кошти фізичних осіб, але роздають її партійці в жилетках та кепках із логотипами та назвами,

– сказав Фещенко.

В деяких регіонах України, за словами аналітика, політики зловживають тим, що нібито намагаються допомагати в роздачі продуктів, але позиціюють це як власну соціальну програму. Також намагаються у час пандемію пропіарити і бізнес. "Одна з мереж супермаркетів оголосила, що надасть 100 мільйонів гривень на продуктові набори соціально незабезпеченим людям та сім'ям", – зауважив Фещенко.



Карантин продовжили / Інфографіка 24 каналу