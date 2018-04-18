В СБУ оприлюднили імена бойовиків "Вагнера", яких доставили до Сирії на крейсері "Варяг"
Між Службою безпеки України та російським Міноборони виникла заочна "суперечка". Вона стосується перекидання до Сирії найманців в ПВК "Вагнера" на військовому крейсері "Варяг".
Все розпочалося з того, що СБУ допитала затриманого колишнього російського військового, який служив на крейсері. Він розповів про те, що корабель використовували для перекидання техніки та найманців до Сирії.
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У відповідь російське Міноборони заявило, що крейсер не міг транспортувати військову техніку, адже не має вантажних трюмів. Окрім того, в країні-агресорі заявили, що "Варяг" не міг зайти в порт Тартус, адже там немає причалів для кораблів такої водотоннажності.
Після цього СБУ опублікувала імена російських найманців, який доставляли з Владивостока до Сирії. Це мешканці Приморського краю, Амурської області та Республіки Саха-Якутія. При цьому, за даними СБУ, двоє росіян з цього списку загинули у Сирії.
"Також зазначаю, що у разі виникнення у МО РФ "труднощів" у встановленні конкретних паспортних даних та адрес проживання вищезазначених громадян РФ з числа "ихтамнетов" "Вагнера" для притягнення їх до кримінальної відповідальності за найманство, СБУ готова оприлюднити і цю інформацію для донесення правди до громадян Росії та ліквідації "необізнаності" вищих офіцерів МО РФ", – цитує СБУ слова свого керівника Василя Грицака.
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