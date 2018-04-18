00:02
19 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
  • неділя
    16°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, 18 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В СБУ оприлюднили імена бойовиків "Вагнера", яких доставили до Сирії на крейсері "Варяг"

1500 Читать новость на русском
Крейсер
Крейсер "Варяг"

Між Службою безпеки України та російським Міноборони виникла заочна "суперечка". Вона стосується перекидання до Сирії найманців в ПВК "Вагнера" на військовому крейсері "Варяг".

Все розпочалося з того, що СБУ допитала затриманого колишнього російського військового, який служив на крейсері. Він розповів про те, що корабель використовували для перекидання техніки та найманців до Сирії.

Читайте також: Російські найманці спробували атакувати сили США в Сирії, – помічник держсекретаря

У відповідь російське Міноборони заявило, що крейсер не міг транспортувати військову техніку, адже не має вантажних трюмів. Окрім того, в країні-агресорі заявили, що "Варяг" не міг зайти в порт Тартус, адже там немає причалів для кораблів такої водотоннажності.

Після цього СБУ опублікувала імена російських найманців, який доставляли з Владивостока до Сирії. Це мешканці Приморського краю, Амурської області та Республіки Саха-Якутія. При цьому, за даними СБУ, двоє росіян з цього списку загинули у Сирії.

"Також зазначаю, що у разі виникнення у МО РФ "труднощів" у встановленні конкретних паспортних даних та адрес проживання вищезазначених громадян РФ з числа "ихтамнетов" "Вагнера" для притягнення їх до кримінальної відповідальності за найманство, СБУ готова оприлюднити і цю інформацію для донесення правди до громадян Росії та ліквідації "необізнаності" вищих офіцерів МО РФ", – цитує СБУ слова свого керівника Василя Грицака.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Війна у Сирії СБУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 18 квітня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как Дуров уделал Путина и Роскомнадзор: детали интернет-баталий
18 квітня, 23:00 Как Дуров уделал Путина и Роскомнадзор: детали интернет-баталий
685
Головні новини 18 квітня: Добкін в суді, Савченко та поліграф, журналістський скандал
18 квітня, 22:16 Головні новини 18 квітня: Добкін в суді, Савченко та поліграф, журналістський скандал
2627
Блокировка интернет-ресурсов в РФ – это нечто большее, чем просто
18 квітня, 22:02 Блокировка интернет-ресурсов в РФ – это нечто большее, чем просто "блокировка"
Злой Одессит 1402
Як будувати, щоб не повторились трагедії в Кемерові та таборі
18 квітня, 21:01 Як будувати, щоб не повторились трагедії в Кемерові та таборі "Вікторія"
Яніна Ткачук 220
Чому Порошенко і Ко не бояться того, що екс-регіонали завтра прийдуть на їхнє місце
18 квітня, 20:00 Чому Порошенко і Ко не бояться того, що екс-регіонали завтра прийдуть на їхнє місце
Олександра Дрік 1596
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук