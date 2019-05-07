В "Шереметьєво" загинув моряк який після анексії Криму перейшов на бік окупантів: фото

В жахливій авіакатастрофі у московському аеропорту "Шереметьєво" загинув 24-річний моряк із Криму Роман Власов. Після анексії півострова військовий примкнув до окупантів, а злополучним рейсом летів до Мурманська, аби продовжити військову службу у лавах Збройних сил РФ.

На борту авіалайнера він перебував разом із дружиною Мариною. Вона загинула разом із чоловіком. Про це йдеться на сторінці "Штирлиц – инфо" офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца".

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Роман Власов є випускником Академії військово-морських сил імені Нахімова у Севастополі.

Проходив військову службу у Військово-Морських Силах ЗСУ на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до окупантів. Власов занесений до бази "Миротворця", де вказаний як зрадник "Батьківщини".

Роман Власов проходив військову службу на крейсері "Адмірал Кузнецов" у закритому російському місті Сєвероморськ. До речі, мер цього міста теж перебував на борту згорілого Superjet100. Він вижив, проте поки перебуває у лікарні.

Що відомо про російський крейсер "Адмірал Кузнєцов"? Важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" відомий тим, що був збудований в останні роки існування СРСР на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві.



У жовтні 2016 року Росія відправила авіаносець до берегів Сирії, проте через кілька місяців відкликала звідти.



"Адмірал Кузнєцов" "прославився", коли під час пропливу Ла-Маншем з труби у нього почав валити густий чорний дим.



А в листопаді 2016 року на авіаносець не змогли приземлитись одразу 2 винищувачі.



Ще одна аварія з судном трапилась 31 жовтня 2018 року. Тоді під Мурманськом через перебої в подачі електроенергії затонув плавучий док, де перебував на ремонті авіаносець.

Що відомо про авіакатастрофу в "Шереметьєво"?

Ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. На його борту перебували 78 пасажирів. Загинула 41 людина. Основною причиною того, що багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися, вважають спроби деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі.



Відомо також, що 9 потерпілих наразі перебувають у трьох різних лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації.



Поки основною версією трагедії є помилка пілотів.

Більше подробиць про жахливу авіакатастрофу у "Шереметьєво" дивіться у відео: