В щоденнику Анни Франк знайшли неочікувані записи про секс

Єврейська дівчинка-підліток Анна Франк, яка вела знаменитий щоденник про перебування в концтаборі Аушвіц і в таборі Берген-Бельзена, виявляється, писала не лише про страшні будні в час Голокосту, а й записувала пікантні подробиці про секс, контрацептиви та менструацію.

Про це повідомляють на The New York Times.

Дослідники будинку-музею Анни Франк заявили, що їм вдалося розшифрувати текст за допомогою нових технологій. Таким чином було виявлено дві нові сторінки з щоденника Анни Франк, про які раніше не було відомо. Записи були приховані під шаром коричневого паперу.

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Всього на заклеєних сторінках вона написала чотири жарти і 33 рядки з роздумами про секс та проституцію. Окрім того, п'ять фраз були закреслені. Інтимні записи датовані 28 вересня 1942 року, – у цей момент Анна Франк і її родина вже два місяці ховалися від нацистів. В одній з розповідей 13-річна дівчинка ділилась із щоденником про те, що відбувається всередині борделів від чуток чоловіків.

"Усі чоловіки, якщо вони нормальні, йдуть з жінками. Жінки пристають до них на вулиці, і вони йдуть разом. У Парижі для цього є великі будинки. Папа був там", – йдеться в одній із цитат Франк.



Щоденник Анни Франк

Єврейська дівчинка також писала пр те, що інколи уявляє, як її запитають що-небудь про секс: "Іноді я уявляю, що б я відповіла, якби до мене підійшли і запитали про секс". Окрім цього вона описувала секс уявному слухачеві як "ритмічні рухи", називала контрацептиви "внутрішнім ліками" і менструацію вважала знаком дозрілості.

На думку дослідників, Анна Франк намагалась приховати ці записи від свого батька або інших людей, які з ними ховалися від нацистів під час Другої світової війни. Нові сторінки обіцяються скоро додати на сайт Будинку-музею Анни Франк, але на голландській мові. Коли з'явиться англійський переклад, наразі невідомо.

Хто така Анна Франк?



Смілива єврейська дівчинка Анна Франк народила у 1929 році у Франкфурт-на-Майні та померла у 1945 році в таборі Берген-Бельзен в Німеччині. З 1933 року сім’я Анни переховувалась в Амстердамі, але згодом вона була схоплена та відправлена до концтабору в Аушвіц, а пізніше до Берген-Бельзена. Єдиним членом сім'ї, хто вижив у нацистських таборах, був батько Анни Отто Франк, він помер в 1980 році у Швейцарії.