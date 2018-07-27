В Шотландії виявили морозиво з шокуючим смаком

Журналісти видання BuzzFeed опублікували фото морозива, смак якого шокував усіх користувачів соцмереж. Як виявилось, в Шотландії існує морозиво зі смаком майонезу.

Незвичайне морозиво зі смаком майонезу Hellmann's можна придбати в кафе ICE у місті Фолкерк, Шотландія. Люди, які вже спробували таку новинку зазначали, що морозиво на смак дуже незвичне: "Дивний смак... Не такий яєчний, як ви очікували, а насправді дуже вершковий і солодкий".

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Допис, поширений ICE (@ice_falkirk) 18 Лип 2018 р. о 4:43 PDT

Власник кафе з "майонезним" морозивом Кайл Джентльмен додав від себе, що морозиво є "дуже жирним і вершковим з молочно-яєчним післясмаком". Користувачі соцмереж у свою чергу поділились на два "табори": хтось вважає таку новинку огидною, а хтось відзначає, що майонез і морозиво насправді зроблені з однакових інгредієнтів – яєць, молока, цукру та олії.